Lokales 3 Min.

Strafverfolgung als Gewissensfrage

Vor der Kriminalkammer muss sich ein 69-jähriger Mann für die mutmaßliche Vergewaltigung eines 15-jährigen Mädchens verantworten. Die Tat liegt bereits vier Jahre zurück und der Prozessabschluss dennoch in weiter Ferne.

Einen Kuss als Dankeschön für eine geschenkte Fernreise soll ein heute 69-jähriger Mann im März 2014 von der damals 15-jährigen besten Freundin seiner Stieftochter verlangt haben. Als sie dies verweigerte, soll er sie dann unsittlich berührt und missbraucht haben. Heute sind die Mädchen keine Freundinnen mehr und der 69-Jährige sitzt wegen Vergewaltigung einer Minderjährigen auf der Anklagebank.



Es ist ein Fall, der auf den ersten Blick sehr klar erscheint, und auf den zweiten, viel Unausgesprochenes zu verbergen, scheint. Die Tat geht auf den 13. März 2014 zurück. Wie das mutmaßliche Opfer aussagte, hatte ein enger Freund der Familie und Stiefvater ihrer besten Freundin sie an jenem Abend, wie bereits öfters zuvor, mit dem Auto aus der Hauptstadt mit nach Hause nehmen sollen. Die damals 15-Jährige absolvierte nämlich ein Praktikum und die Mitfahrgelegenheit bot sich an.



Missbrauch auf dem Heimweg



Auf dem Nachhauseweg hielt der Mann seinen Wagen entlang einer Nationalstraße an und stieg zum Urinieren aus. Wie die inzwischen 19-Jährige am Mittwoch erzählte, habe der Mann sie dann, als er ins Auto zurückkehrte, aufgefordert ihm einen Kuss zu geben – als Dankeschön dafür, dass seine Familie das Mädchen später in jenem Jahr zu einer Reise nach New York eingeladen hatte. „Ich wollte das nicht“, erläuterte sie vor der Kriminalkammer. „Dann hat er mich zu sich gezogen, mir seine Zunge in den Mund gesteckt.“



Als sie sich auch dagegen gewehrt habe, habe er ihr dann unters T-Shirt und in die Hose gefasst, sie mit einem Finger penetriert. „Ich war gelähmt vor Angst“, erklärte sie den Richtern. Der Angeklagte habe ihr zudem während des Übergriffs zu verstehen gegeben, dass er sie behandele, wie er auch seine eigene Stieftochter behandele. Zu einem gewissen Zeitpunkt habe er aufgehört und sie nach Hause gebracht, erzählte die junge Frau unter Eid. Da habe sie ihren Eltern das Geschehene gleich berichtet.

Experte: "Glaubwürdige Aussage"



Ein psychiatrischer Gutachter hatte ihre Aussagen am ersten Verhandlungstag am Dienstag, an dem auch der ermittelnde Beamte ausgesagt hatte, als glaubwürdig eingestuft und dies anhand von typischen Merkmalen und Erfahrenswerten argumentiert.



Noch am Tatabend hatten die Eltern des Mädchens, die genau wie die Familie des Angeklagten der religiösen Gemeinschaft der Zeugen Jehovas angehören, den Rat der Ältesten der Gemeinde eingeholt. Deren Rolle ist die seelsorgerische Betreuung der Glaubensgemeinschaft.



Die beiden Ältesten hörten sich zunächst die Darstellung des mutmaßlichen Opfers an, dann jene des heute Angeklagten – der die Tat vehement bestritt. Wie im Prozess ausgeführt wurde, überließen sie es der Familie der 15-Jährigen selbst, wie sie mit der Angelegenheit umgehen wollten, da aus ihrer Sicht Aussage gegen Aussage stand. Die Entscheidung sei eine Gewissensfrage.

Ein Kuss für eine Neunjährige



Der Vater entschied daraufhin, dem Beschuldigten, zu dem er zuvor scheinbar eine enge Freundschaft pflegte, einen Brief zu schreiben, in dem er diesen dazu ermahnte, sich künftig von seiner Familie fernzuhalten. Ansonsten werde er Anzeige erstatten.



Als der Angeklagte dann aber knapp einen Monat später, nach einem Gottesdienst der neunjährigen Schwester des mutmaßlichen Opfers einen Kuss auf die Stirn gab, entschied die Familie sofort zur Polizei zu gehen. Sie signalisierten die Vergewaltigung der Tochter, ohne aber Strafanzeige zu erstatten. Die Staatsanwaltschaft nahm daraufhin Ermittlungen auf, die zum Prozess führten.



Stieftochter widerspricht



In der Verhandlung am Mittwoch wurde aber auch die Stieftochter des Angeklagten vernommen. Die ehemals beste Freundin des Opfers deutete dabei an, dass dieses wohl aus Eifersucht und vielleicht auch aus Rache, weil der Angeklagte es für Fehlverhalten gerügt habe, nun Lügen verbreite. Sie glaube nicht, dass ihr Stiefvater zu derartigen Taten fähig sei, betonte sie. Vielmehr sei es die andere Familie, die in der religiösen Gemeinschaft die Fassade wahren wolle, um eigene Probleme und Geheimnisse zu verbergen.



Der Prozess ist nun bis zum nächsten freien Termin – am 4. Oktober – ausgesetzt. Dann soll der Angeklagte zu Wort kommen.