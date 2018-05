Sie sollen einen Mann in einer Wohnung gefangen gehalten und ihm mit einem Teppichmesser eine Schnittwunde am Hals zugefügt haben. Nun drohen zwei Männern aus Esch/Alzette hohe Haftstrafen.

Lokales 3 Min.

Strafexpedition unter Dealern

Steve REMESCH Sie sollen einen Mann in einer Wohnung gefangen gehalten und ihm mit einem Teppichmesser eine Schnittwunde am Hals zugefügt haben. Nun drohen zwei Männern aus Esch/Alzette hohe Haftstrafen.

Durch eine Meldung aus dem Escher Krankenhaus hatte die Polizei überhaupt erst von dem Vorfall erfahren: Eine Person war am 19. Januar 2016 mit einer großen Schnittwunde in der Notaufnahme erschienen. Und die gab genau wie am Mittwoch vor der Kriminalkammer bereitwillig Auskunft.



Wie der 34-jährige Mann aussagte, war ihm an jenem Tag zu Ohren gekommen, dass zwei Personen nach ihm suchen würden. Sie würden ihn verdächtigen, bei einem Einbruch bei einem Drogenhändler eine hohe Geldsumme und eine größere Menge Drogen beschlagnahmt zu haben. Da er sich nichts zuschulden kommen gelassen habe, habe er eingewilligt, sich mit den Männern zu treffen.



Nachdem ihm zugesichert worden sei, dass ihm nichts passieren würde hätten die inzwischen identifizierten Unbekannten ihn mit einem Auto abgeholt und seien dann zu einem Mehrfamilienhaus gefahren. Dort hätte man ihn mit festem Griff in eine Wohnung gezerrt und auf einen in der Küche bereitstehenden Stuhl gesetzt.



Plastikplane für Mord ausgelegt



Dann hätten die beiden sehr kräftig gebauten Männer ihm zu verstehen gegeben, dass man wisse, dass er der Dieb sei und er seine Mittäter nennen solle. Ansonsten würde er die Wohnung nicht mehr lebend verlassen. Mehr als eine halbe Stunde lang hätten die Täter ihn angeschrien und bedroht.

Am Telefon habe einer der Täter einem unbekannten Gesprächspartner zudem gesagt, man werde ihn nun in Stücke schneiden, wenn er nicht antworte. Die Plastikplane, um Spuren auf dem Boden zu verhindern, liege bereits aus.

Zu einem gegebenen Zeitpunkt habe einer der Täter dem Opfer, das als Anstreicher noch die Arbeitshose trug, ein Teppichmesser aus der Seitentasche gezogen. Dann habe der Mann ihm damit in den Hals geschnitten.



Nachdem es der Polizei noch am gleichen Tag gelungen war, den Tatort zu identifizieren war auch schnell klar, wer die Täter waren. Bei einer Hausdurchsuchung wurden in der gerade erst gründlich mit Bleichmittel gereinigten Tatwohnung neben dem Messer und blutverschmierten Lumpen auch 748 Gramm Marihuana und eine bislang nicht genannte Menge Amphetamine sichergestellt.



Freiheitsberaubung ohne Plan



Die beiden Beschuldigten gaben am Mittwoch vor Gericht zu, tatsächlich auf der Suche nach einem Einbrecher gewesen zu sein. Nach einem Tipp von einem Bekannten habe ein Nachbar den 34-jährigen Mann, der später verletzt wurde, auf einem Facebook-Foto erkannt. Man habe Kontakt zu dem mutmaßlichen Einbrecher aufgenommen, um mit ihm die Angelegenheit zu besprechen, führten beide Angeklagte übereinstimmend aus.

Von einer regelrechten Strafexpedition wie sie das Opfer beschrieben hatte, wollten sie allerdings nichts wissen. Sie hätten den Mann lediglich zum Nachbarn bringen wollen, der einen Verdächtigen am Tag des Einbruchs im Treppenhaus gesehen hatte, damit dieser ihnen bestätige, ob es sich bei dem 34-jährigen tatsächlich um den Täter handele. Darüber, was im Anschluss passieren solle, hätten sie noch nicht einmal nachgedacht. Der Mann sei ihnen gefolgt, um seine Unschuld zu beweisen. Dann kam es aber so, dass der Nachbar nicht zu Hause war, als die Männer mit dem Verdächtigen vorfuhren.



„Opfer hat sich selbst verletzt“



Deshalb sei man zu dritt in die anliegende Wohnung gegangen, um zu reden. Dabei sei es wohl etwas lauter zugegangen. Dann aber hat der mutmaßliche Einbrecher plötzlich ein Teppichmesser aus der Tasche gezogen und sich selbst verletzt, erzählte ein Angeklagter. Vielleicht habe er auch gegen den Arm des Opfers gedrückt, als dieses das Messer gezückt habe und dabei sei es zur Verletzung gekommen, meinte der 38-jährige Beschuldigte. Fakt sei aber, dass er das Messer niemals selbst in der Hand gehalten habe.



Der 29-jährige mitangeklagte Bewohner des Appartments führte indes aus, er habe den Schnitt selbst gar nicht gesehen. Ansonsten gab er zumeist recht kleinlaut an, er könne sich nicht genau an das Gesagte und Getane erinnern. Die Drogen waren in dieser Verhandlung der Kriminalkammer übrigens kein Thema. Damit wird sich das Gericht in gleicher Zusammensetzung als Strafkammer befassen. Der Prozess wird am Dienstagvormittag fortgesetzt.