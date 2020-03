Strafanzeige nach Schweinestallbrand

Nach dem Brand in einem Schweinestall in Heiderscheid hat die Tierrechtsorganisation PETA eigenen Angaben zufolge Strafanzeige gestellt.

John LAMBERTY Nach dem Brand in einem Schweinestall in Heiderscheid hat die Tierrechtsorganisation PETA eigenen Angaben zufolge Strafanzeige gestellt.

Aus zunächst ungeklärten Gründen war Ende Februar nahe Heiderscheid ein Feuer am Dach eines Schweinestalls ausgebrochen, bei dem in der Folge Isolationsmaterial geschmolzen war, das rund 600 Tiere schwer am Rücken verletzt und giftige Dämpfe freigesetzt hatte. Sämtliche Tiere hatten im Anschluss getötet werden müssen.

Aufgrund "mutmaßlich unzureichender Brandschutzmaßnahmen" sei so "möglicherweise billigend in Kauf genommen" worden, dass die Schweine im Brandfall qualvolle Schmerzen erleiden mussten, wie die internationale Tierschutzorganisation PETA meint, die eigenen Angaben zufolge nun Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Luxemburg eingereicht hat.

"Würden alle Menschen vegan leben..."

Ziel der Klage ist laut der Mitteilung der Vereinigung aber vor allem, den Fokus von Politik und Öffentlichkeit auf den Missstand zu lenken, dass weltweit schätzungsweise jährlich mehrere Hunderttausend Tiere bei Stallbränden sterben würden, weil die gesetzlichen Vorgaben unzureichend seien.

Doch auch Verbraucher könnten etwas gegen solche Vorfälle tun: "Denn würden alle Menschen vegan leben, wäre das nicht passiert."

Seitens der Luxemburger Erzeugerorganisation Cochy, die neben der Förderung des "Marque nationale"-Schweinefleischs auch als Bindeglied zwischen Landwirtschaftsministerium und vielen Schweinefleisch-Produzenten fungiert, verweist man derweil auf die regelmäßigen Audits in den Betrieben, die von externen Kontrollinstituten durchgeführt werden.

Cochy: Regelmäßige Kontrollen sind Standard

"Die Schweinefleisch-Label haben allesamt Lastenhefte, die das Tierwohl und auch die damit verbundenen technischen Einrichtungen in den Ställen unter die Lupe nehmen, vom Notstromaggregat über die Lüftungssysteme bis hin zu den Alarmanlagen", erklärt Cochy-Sekretär Markus Volkmann. "Fehlermeldungen erhält der Landwirt heute gar problemlos auf sein Handy. Schließlich hat auch der Bauer Interesse daran, dass es seinen Tieren gut geht."

Natürlich könne auch dies einen fatalen technischen Defekt nie ganz ausschließen - auch wenn nicht bekannt sei, wo die Ursache für den Stallbrand in Heiderscheid genau lag.













