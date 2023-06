Lesen Sie die bisher im „Wort“ veröffentlichten Berichte vor den Kommunalwahlen im Zentrum des Landes.

Hauptstadt und Umland

Story verpasst? Alles Wichtige über die Gemeindewahlen im Zentrum

Lesen Sie die bisher im „Wort“ veröffentlichten Berichte vor den Kommunalwahlen im Zentrum des Landes.

Eine kostbare Quelle in Contern

Zurzeit werden die Bewohner von Contern, Moutfort und Medingen zu fast hundert Prozent mit Trinkwasser aus den Sebes-Wasserwerken aus Esch/Sauer versorgt. Im Sommer soll eine Anlage das Wasser filtern und die Gemeinde versorgen. Mehr zum Thema. (erschienen am 24.03.2023)



Warum es sich in Niederanven gut leben lässt

Eingebettet in eine idyllische Naturkulisse zeichnet sich die Gemeinde Niederanven durch ihre geografische Vielfalt aus. Die Einwohner der Kommune sind mit ihren Lebensbedingungen zufrieden. Etwas Besserungsbedarf gibt es aber. Weiterlesen. (28.03.2023)



Geduldsprobe für Bewohner von Steinsel

Der Ortskern von Steinsel ähnelt derzeit einer einzigen großen Baustelle. Unter dem Arbeitstitel „Centre de Steinsel“ hatte der Gemeinderat im Sommer 2018 beschlossen, den bisherigen Dorfkern von Grund auf zu erneuern. Bis das umgesetzt ist, muss allerdings mit etlichen Störungen gerechnet werden. Mehr dazu. (30.03.2023)



Schüttringen: Ein „Junge aus dem Dorf“ hört als Bürgermeister auf

Wenn im Schüttringer Gemeindehaus das Licht brennt, ist dies für Jean-Paul Jost zu sehen. Der Bürgermeister, der bei den Kommunalwahlen nicht mehr antreten wird, wohnt gegenüber der Märei. Der 62-Jährige hat seine gesamte Berufslaufbahn und auch seine politische Karriere im Dienste einer Gemeinde verbracht. Im LW-Interview blickt er zurück. (06.04.2023)



Luxemburg-Clausen: So lebt es sich im Ausgehviertel

Mit Clausen bringen viele Leute das Ausgehviertel in Verbindung. Für die Bürger ist dies nicht nur Segen. Dennoch bezeichnen die Einwohner Clausen als „Paradies“. Zum Artikel. (13.04.2023)



Fischbach: 14 Kandidaten für neun Posten

Frank Daems, Bürgermeister von Fischbach, tritt bei den Gemeindewahlen am 11. Juni, nicht mehr an. Daems war 2017 mit 409 Stimmen Erstgewählter in der Gemeinde und übernahm das Amt des Bürgermeisters. Jetzt sollen andere das Ruder übernehmen. Mehr dazu. (20.04.2023)

Mersch: Baugruben wohin man blickt

Wo man derzeit in Mersch auch hinkommt, die nächste Baustelle ist nicht weit entfernt. Als am Anfang der laufenden Legislaturperiode die zahlreichen Arbeiten in Auftrag gegeben wurden, war klar, dass viele Baugruben die Stadt für die absehbare Zeit im Griff haben würden. Das wird sich auch in den kommenden Jahren nicht ändern. Weiterlesen. (20.04.2023)

Walferdingen: Ein Nicht-Luxemburger kämpft für Veränderung

Der 43-jährige Riad Bahema besitzt die französische und marokkanische Nationalität. Der Schritt in die Politik stand nicht auf seiner Prioritätenliste. Der gelernte Wirtschaftsprüfer ist Kandidat bei Déi Gréng in Walferdingen. Im LW-Interview vergleicht er sein Engagement im Rugby und in der Politik. Zum Artikel. (24.04.2023)

Kollegiale Stimmung in Bartringen

Seit 1982 wird die Gemeinde Bartringen ununterbrochen von einem DP-Bürgermeister beziehungsweise einer DP-Bürgermeisterin regiert, zeitweise sogar aus einer absoluten Mehrheit (1994 bis 2011, 2017 bis 2023) heraus. Dennoch funktioniert die Zusammenarbeit im Gemeinderat. DP und CSV erklären, warum. Zum Artikel. (29.04.2023)

Lintgen: Eine neue Ära bricht an

Die Gemeindewahlen am 11. Juni läuten eine neue politische Ära in Lintgen ein. Seit 30 Jahren heißt der Bürgermeister ununterbrochen Henri Würth. Dieser hatte aber bereits vor einem Jahr bekannt gegeben, dass er nicht mehr zur Wahl stehen wird. Doch nicht nur der Bürgermeisterposten wird neu besetzt. Das gesamte System wird sich ändern. Weiterlesen. (25.04.2023)



Lebendiges Vereinsleben in Helperknapp

In einem Dorfcafé lässt sich vor den Wahlen die Stimmung am besten einfangen. Im Café Neuhengen zeigt sich, wie groß der Zusammenhalt in Helperknapp ist. Zur Reportage. (03.05.2023)



In Nommern haben die Bürger keine Wahl

In sechs Gemeinden des Großherzogtums wird der Weg zur Wahlurne recht kurz, denn dort wird eine Wahl erst überhaupt nicht stattfinden. Nommern mit 1.500 Einwohnern ist eine dieser Kommunen. Die Hoffnung auf mehr Beteiligung am politischen Leben hat man in der „Schlafgemeinde“ im Kanton Mersch aber noch nicht aufgegeben. Zum Artikel. (06.05.2023)

Karneval der Kulturen in Strassen

Am 1. Januar 2023 lag die Bevölkerungszahl der Gemeinde Strassen bei 10.538 Einwohnern. Über 60 Prozent davon haben nicht die Luxemburger Staatsbürgerschaft. Drei ausländische Einwohner der Zentrumsgemeinde haben sich für die Kommunalwahlen als Kandidaten aufgestellt und erzählen im Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“, was für sie Integration bedeutet – und wie sie die Zukunft von Strassen sehen. Zum Artikel. (02.06.2023)

So sieht Bissens Zukunft ohne Google aus

Google und Bissen, die unendliche Geschichte. Doch wo führt diese Geschichte nun hin, da Google aller Wahrscheinlichkeit nach Luxemburg nicht kommen wird? Bürgermeister David Viaggi bedauert, dass dieses Thema seit sechs Jahren den Diskurs um Bissen bestimmt. Dabei ist Bissen nicht nur Google. Die Industrie wächst, in Planung ist ein neuer Ortskern und die moderne Sporthalle wurde erst 2019 eingeweiht. Mehr dazu. (06.06.2023)



