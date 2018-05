Stolz und Vorteil

Von der Place de la Constitution soll die Gëlle Fra über den Frieden der Nation wachen. Am Sonntag wird die Skulptur 95 Jahre alt; während dieser Zeit hat sie jedoch zahlreiche Höhen und Tiefen erlebt.

Sie ist wohl die berühmteste Dame des Landes, bei Jung und Alt ist sie gleichermaßen bekannt. „Si hält e Kranz an ass a Gold gekleet. Wien ass dës Damm op der Bastioun, déi waacht iwwer de Fridden an d'Natioun?“ – schreibt Marie-Isabelle Callier in ihrem Kinderbuch „De Schatz vu Lucilinburhuc“. Die Rede ist von der „Gëlle Fra“, die am Sonntag 95 Jahre alt wird.



Die Dame, die hoch oben auf der hauptstädtischen Place de la Constitution thront, hatte jedoch alles andere als ein leichtes Leben ...