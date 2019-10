Auch am Sonntag könnte es zu Ausfällen uind Verspätungen auf dem französischen Schienennetz kommen.

Störungen bei der SNCF dauern an

(TJ) - Auch am Sonntag - dem zweiten Ferientag in Frankreich - könnte es stellenweise zu Störungen und Ausfällen von Zugverbindungen kommen. Grund ist eine Arbeitsniederlegung der Schaffner nach einem Unfall in der Region Ardennes am Mittwoch.

In den Regionen Atlantique und Sud-Est sollen lediglich neun von zehn TGV-Zügen verkehren. In der Region Paris sind besonders die RER-Verbindungen betroffen.

Im Norden und Osten dürften die TGV-Züge normal verkehren, so die französische Bahngesellschaft SNCF auf ihrer Internetseite. Zwischen Luxemburg und Paris sollte es daher keine Störungen geben.