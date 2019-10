Der Bahnverkehr zwischen Ettelbrück und Dommeldingen war am Montagnachmittag wegen einer Panne gestört.

Störung auf Bahnstrecke 10

(mth) - Der Bahnverkehr auf der Strecke 10 zwischen Ettelbrück und Dommeldingen musste am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr aufgrund eines technischen Zwischenfalls unterbrochen werden.

Gegen 17.40 Uhr kündigte die Bahngesellschaft die Wiederaufnahme des Verkehrs an. Weitere Störungen seien auf dem Abschnitt in den kommenden Stunden jedoch nicht auszuschließen, so die CFL.

Die Bahngesellschaft kündigt für den Fall weiterer Störungen einen Bus-Ersatzverkehr auf der besagten Strecke an. Die Busse verkehren zwischen dem Hauptbahnhof in Luxemburg und fahren die gesamte Strecke bis Ettelbrück ab.