Wasserverschmutzung in Waldbillig: Gülle erst in die Kanalisation und dann in den Waldbilligerbach geraten.

Störfall in landwirtschaftlichem Betrieb

Gülle gelangt in Waldbilligerbach

(SH) - Infolge eines Störfalles in einem großen landwirtschaftlichen Betrieb in Waldbillig ist es in der Nacht zum Freitag zu einer erheblichen Verschmutzung des Waldbilligerbaches und der Schwarzen Ernz gekommen.

Bei dem Zwischenfall hatte sich eine enorme Menge an Gülle über den Hof ergossen, gelangte in die Kanalisation und dann über die Kläranlage in den Waldbilligerbach.

Das Wasserwirtschaftsamt entnahm Wasserproben. Die Polizei war ebenfalls vor Ort.

Foto: Polizei

