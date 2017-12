(tom) - Die "neue Tram" hat ihre ersten Meter gemacht und wir haben die ersten Fahrgäste um ihre Meinung gebeten. Das Urteil fiel positiv aus: "modern, gemütlich, schnell, interessant, praktisch" sei die Tram. Zeit sei es geworden, dass sie endlich kommt. Viel Erfolg wird dem Konzept gewünscht.

Und eine ältere Dame zieht ihr Fazit: "Es fühlt sich an, wie in einem anderen Land - man meint garnicht, dass man in Luxemburg ist."