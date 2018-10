Insbesondere zu Spitzenzeiten bewegen sich die Autos am Boulevard Kockelscheuer und am Boulevard Raiffeisen nur im Schritttempo. Durch teilweise waghalsige Manöver geraten dabei vor allem Schüler in Gefahr.

Stillstand am Ban

Nadine SCHARTZ

Es ist 8.40 Uhr an einem ganz gewöhnlichen Wochentag. Berufspendler bahnen sich ihren Weg durch über den Ban de Gasperich. Gleichzeitig wälzt sich in der Mitte des Boulevard Kockelscheuer eine Blechlawine in Richtung Rue de la Francophonie. Ist die Ampel auf rot geschaltet, bildet sich insbesondere dort nicht selten ein Rückstau bis zum Kreisverkehr Gluck.

Und das aus einem Grund: Um 8 ...