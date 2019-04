Als eine Frau ihr Baby im Naturmusée stillt, wird sie gebeten, die Räumlichkeiten zu verlassen. Ein bedauerlicher Fehler, räumt die Leitung nun ein.

Stillende Mutter aus Naturmusée verwiesen

Nadine SCHARTZ Als eine Frau ihr Baby im Naturmusée stillt, wird sie gebeten, die Räumlichkeiten zu verlassen. Ein bedauerlicher Fehler, räumt die Leitung nun ein.

Es war ein Facebook-Eintrag, der für zahlreiche Kommentare sorgte: Eine Mutter besucht am Sonntag mit ihren Kindern das hauptstädtische Naturmusée. Als das fünf Monate alte Mädchen quengelt, stillt die Frau es – dies auf diskrete Art, um niemanden zu stören, wie sie später auf Facebook erklärt. Und doch habe man sich dadurch gestört gefühlt.

„Nach fünf Minuten bin ich mit meinem Baby auf dem Arm hinaus gebeten worden“, schreibt sie. Der Aufseher habe ihr mitgeteilt, ihr Kind außerhalb des Gebäudes zu stillen, wie „dies im Reglement vorgesehen sei“.



Unverständnis und Empörung



Binnen kürzester Zeit wird ihr Beitrag, den sie via die sozialen Medien an das Naturmuseum richtet, auf Facebook geteilt und kommentiert. Die Antworten sind geprägt von Unverständnis und Empörung. Der Beitrag wird zwar im Laufe des Wochenendes gelöscht, doch die Verantwortlichen des Naturmusée haben sich diesen Vorfall zu Herzen genommen.



Wie Direktor Alain Faber auf Nachfrage unterstreicht, sei es in der Tat zu diesem Zwischenfall gekommen, wobei es sich allerdings um „einen bedauerlichen Fehler“ handele. Wie es allerdings überhaupt dazu kommen konnte, weiß Alain Faber zu diesem Zeitpunkt noch nicht, da der verantwortliche Aufseher am Montag an seinem freien Tag nicht zu erreichen war.



Unverständliche Reaktion



Dennoch unterstreicht der Verantwortliche: „Der Fehler liegt klar bei uns; das hätte nicht passieren dürfen.“ Zudem sei das Stillen in der Öffentlichkeit eine normale Sache, an der sich niemand störe, so Faber. Die Tatsache, dass der Frau vorgeworfen worden sei, dass Stillen in den Räumlichkeiten des Naturmuseums laut Reglement nicht erlaubt sei, bleibt für ihn unverständlich. „Es ist lediglich verboten, im Museum zu trinken und zu essen. Das bezieht sich aber auf mitgebrachte Produkte,“ so Faber.



In Zukunft soll nun darauf geachtet werden, dass eine solche Situation sich nicht mehr ereignet. Für heute wurde deshalb eine Versammlung mit dem Personal einberufen, bei der dieses auf solche Situationen vorbereitet wird.