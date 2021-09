Warum ist der Steuersatz für Alleinerziehende so hoch?

Von Sibila Lind und Tammy Schmit

In der fünften Episode unserer Serie „Was wollen Sie wissen?“ erläutern Frédéric Krier, Mitarbeiter des OGBL, und Stéphanie Ravat, Wirtschaftsberaterin bei der CGFP und Mitgründerin des „Collectif monoparental“, den Ursprung der Steuerungerechtigkeit für alleinerziehende Mütter und Väter in Luxemburg.

Das sagen die Experten:

Seit 1990 gibt es die bekannte Steuerklasse 1A, eingeführt auf Betreiben des damaligen Finanzministers Jean-Claude Juncker. Die Idee war, dass diese neue Steuerklasse das Problem des ungerechtfertigten Ehegattensplittings beseitigt und somit die Ehe steuerlich favorisiert. Denn lange Zeit wurden Ehepaare, die beide berufstätig waren, im Vergleich zu anderen Formen des Zusammenlebens steuerlich benachteiligt. Demzufolge ließen sich manche Ehepaare pro forma scheiden, um die Steuerbenachteiligung zu umgehen. Heute befinden sich Ehepaare, unabhängig von ihrem Familienstatus, in der Steuerklasse 2, während Unverheiratete in der Steuerklasse 1 klassiert sind. Die Reform von 1990 favorisiert also die Ehe und belohnt somit verheiratete, berufstätige Frauen. Dies bringt jedoch mit sich, dass Alleinerziehende, die sich in der Steuerklasse 1A befinden, steuerlich benachteiligt werden. Ein Problem, das bis heute akut ist.

Die Einordnung von Alleinerziehenden in die Steuerklasse 1A betrifft überwiegend Frauen, da sie über 80 Prozent der Alleinerziehenden in Luxemburg ausmachen. Diese Steuerungerechtigkeit kann bis zu 7.000 Euro jährlich, bei einem Durchschnittsgehalt von 65.000 Euro brutto im Jahr ausmachen. Am Ende bezahlt eine Vollzeit-arbeitende Frau mit einem oder mehreren Kindern also mehr Steuern als eine verheiratete Frau, die Teilzeit arbeitet. Dazu kommt, dass unser Steuersystem nicht an den Index gekoppelt ist und diese Ungleichheit stetig weiterwächst.

Hintergrund Obwohl etwa 80 Prozent der Alleinerziehenden entweder Vollzeit oder Teilzeit arbeiten, sind viele von ihnen von Armut bedroht – der Anteil entspricht etwa 42 Prozent. Das geht aus einer Untersuchung des Statec von 2019 hervor. Damit hat Luxemburg europaweit den zweithöchsten Prozentsatz Alleinerziehender, die riskieren, in die Armut zu rutschen. Statistisch gesehen sind Alleinerziehende überwiegend Frauen, die einer geregelten Arbeit nachgehen. Das zeigt, dass die sogenannte „Armut trotz Erwerbstätigkeit“ unter alleinerziehenden Müttern in Luxemburg ein großes Problem darstellt. Neben den hohen Wohnungs- und Lebenshaltungskosten kommt noch das Problem eines ungleich höheren Steuersatzes, in den Alleinerziehende fallen, dazu. Diese extreme Ungleichheit verursacht, dass manche Frauen sich gezwungen sehen, allein aus finanziellen Gründen bei ihren Männern oder Partnern zu bleiben. Umstände, die mit sich bringen, dass in Luxemburg Alleinerziehende oft einer gewissen Stigmatisierung ausgesetzt sind. Psychologische und/oder soziale Unterstützung bietet das „Centre pour Femmes, Familles et Familles Monoparentales“ (Femmes en détresse).

