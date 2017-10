(LW) - Mehr als 2.200 Liter Heizöl entdeckte der Zoll vergangene Woche ineinem Lagerraum eines Handwerksbetriebs im Landkreis Saarlouis. Das Heizöl wurde in Fahrzeugen verwendet. Das ist aber verboten, weil es einen Akt der Steuerhinterziehung darstellt.

Heizöl und Diesel Heizöl ist rot eingefärbter und gekennzeichneter Kraftstoff, der günstiger besteuert wird (In Deutschland 61,35 Euro/1.000 Liter) als Dieselkraftstoff (in Deutschland 470,40 Euro/1.000 Liter). Das Heizöl mit dem günstigeren Steuersatz ist jedoch zweckgebunden und darf ausschließlich zum Verheizen verwendet werden. Um festzustellen, ob Dieselkraftstoff oder Heizöl verwendet wird, saugen die Zöllner mittels eines Probenhebers Kraftstoff aus dem Tank an. In einem Schauglas sieht man bereits die Farbe des Kraftstoffs. Ergänzend wird ein chemischer Test durchgeführt, der anzeigt, ob die Probe auch den Markierstoff von Heizöl enthält.

Hinter einem Materiallager befand sich die Heizöltankstelle, die aus drei Tanks bestand, und mit einem Schlauch sowie einer Zapfpistole zur Entnahme des Heizöls hergerichtet war. Mindestens zwei der Firmenfahrzeuge wurden mit Heizöl betrieben.

Gegen den Firmeninhaber wurde ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung eingeleitet. Der bisher festgestellte Steuerschaden beläuft sich auf rund 1.100 Euro. Das gelagerte Heizöl wurde versiegelt und darf vorerst nicht mehr verwendet werden. Wenn das Siegel durch Unbefugte abgelöst oder entfernt wird, macht sich der- oder diejenige wegen Siegelbruchs strafbar.

Die weiteren Ermittlungen, die das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main mit Dienstsitz in Kaiserslautern übernahm, dauern noch an.