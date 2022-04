Meteolux warnt: Auf manchen Straßen im Großherzogtum könnte es am Freitag glitschig werden.

Das Wetter am Freitag

Stellenweise Straßenglätte

Tom RÜDELL Meteolux warnt: Auf manchen Straßen im Großherzogtum könnte es am Freitag glitschig werden.

Die Temperaturen sind nach der ersten Frühlingssonne rapide gefallen, draußen ist es eher ungemütlich. Am Freitagmorgen ist es diesig, die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt. Vor allem in den höheren Lagen im Norden kann Schnee fallen, das kann im Tagesverlauf auch in den anderen Landesteilen vorkommen. Meteolux warnt daher am Freitagmorgen: Vorsichtig fahren, die Straßen könnten rutschig sein.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.