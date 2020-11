Nachdem am Freitag alle betroffenen Schüler der Gemeinde durchgetestet wurden, wurde am Montag zu einem zweiten Test geladen. Wieso ist unklar.

Steinsel: Schüler müssen erneut zum Test

Nachdem am Freitag alle betroffenen Schüler der Gemeinde durchgetestet wurden, wurde am Montag zu einem zweiten Test geladen. Wieso ist unklar.

(dho) - In den Grundschulen in Steinsel und Heisdorf ist seit Mitte vergangener Woche nicht mehr an einen normalen Schulbetrieb zu denken. 375 Kinder und 37 Lehrer des Cycle 1,3 und 4 sind zuhause in Quarantäne. Dabei handelt es sich um insgesamt 24 Klassen. Dem Umstand vorausgegangen war ein positives Testresultat bei acht Lehrern (drei in Heisdorf und fünf in Steinsel) und bei zwei Kindern.

Am Freitag war ein Team des Gesundheitsministeriums vor Ort, um die mehr als 400 Schüler und Lehrer durchzutesten. „Über das Ergebnis dieser Tests wurden bislang aber weder die Gemeinde noch die Schule informiert“, bedauert der Bürgermeister von Steinsel, Jempi Klein. Am Mittwoch soll der Schulbetrieb in der Gemeinde dennoch wieder normal aufgenommen werden.

Ein Brief des Lehrpersonals, der am Freitag auch in den Sozialen Medien aufgetaucht ist, sorgt nun für Fragen. Dieser informiert die Eltern darüber, dass die Kinder sich am Montag für einen zweiten Test in ein Laboratorium begeben sollen. Dazu könnten sie die Verschreibung der Santé vom Freitag, also vom 20. November mitnehmen.

Ein zweiter Test wäre lediglich damit zu begründen, dass erst jetzt, am Montag die sechstägige Quarantäne-Zeit abgelaufen ist. Diese beginnt am letzten Tag in dem es einen Kontakt mit einer infizierten Person gegeben hat. Wieso aber kein neues Rezept ausgestellt wurde, und wieso nicht mit dem Test insgesamt bis zum Montag gewartet wurde, war bislang nicht von der Santé zu erfahren. Auch vom Schul-Comité war bislang niemand zu erreichen, der eine Erklärung für den Brief hatte. Möglich ist, dass dieser sich an Kinder richtete, die nicht am Test am Freitag hatten teilnehmen können.

