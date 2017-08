(m.r.) - Am Montag Morgen ist ein Haus in Steinsel in Brand geraten. Die Einsatzkräfte von Steinsel und Walferdingen waren an den Löscharbeiten in der Montée Willy Goergen beteiligt. Die Einwohner blieben unverletzt, eine Person wurde allerdings zur Überwachung ins Krankenhaus eingeliefert.



Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Straße gesperrt.



Laut Polizei gilt ein technischer Defekt als Brandursache. Brandstiftung könne somit ausgeschlossen werden.