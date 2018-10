Weil er im September 2016 seinen 18. Geburtstag damit feierte, dass er mit zwei Minderjährigen auf der Autobahn A13 Steine auf Autos warf, drohen einem jungen Mann nun bis zu 15 Jahre Haft.

Steinewerfer: "Näischt aneres ze dinn"

Bis auf drei verfehlten am 1. September 2016 alle 19 Steine ihr Ziel. Drei Jugendliche hatten sie auf der A13 Höhe Noertzingen auf fahrende Autos geworfen. Zwei der Werfer sind minderjährig. Dem einzigen Volljährigen unter den Tätern, Sam G., der an jenem Tag seinen 18. Geburtstag feierte, droht nun eine lange Haftstrafe.



„Es hörte sich an wie ein Schuss“, hatte eines der drei Opfer erzählt. Der Mann ist auf der Autobahn A13 unterwegs, als ein Geschoss das Dach seines Lieferwagens trifft. Neben ihm in der Fahrerkabine sitzen seine dreijährige Tochter und seine Frau. Weitere Steine schlagen in die Frontpartie des Wagens einer jungen Frau und in jenen eines Mitarbeiters der Straßenbauverwaltung ein. Niemand wird verletzt.



Auf frischer Tat ertappt



Die Polizei ist schnell vor Ort und trifft die drei Jugendlichen auf einem Feldweg an. Eine Finte der Täter bleibt nicht lange unentdeckt: Sie erzählen den Beamten, sie hätten zwei dunkel gekleidete Männer weglaufen gesehen.



Doch außer dem Trio treibt sich an diesem Abend niemand auf den Feldern zwischen Noertzingen und der Autobahn herum. Am örtlichen Bahnhof werden sie kurze Zeit später unter dringendem Tatverdacht festgenommen.



Bis zu den ersten Geständnissen dauert es nicht lange. Die zwei Minderjährigen kommen im Anschluss vor ein Jugendgericht. Sam G. bleibt für sieben Wochen in Untersuchungshaft.



Man habe an jenem Tag auf der Schueberfouer seinen 18. Geburtstag gefeiert, erzählt er im Prozess. Bis das Geld ausgegangen sei. Dann hätten sie den Zug nach Noertzingen genommen. „Well mär näischt aneres ze dinn haten“, habe ihr Weg sie dann zur Autobahn geführt. Sam G. habe die Idee dazu gehabt und sie zum Steinewerfen angestiftet, werden seine beiden Begleiter der Polizei sagen.



Steine teilweise mehr als 300 Gramm schwer



Die Steine stammen vom Bahndamm auf der Brücke, auf der der Radweg von Noertzingen nach Kayl führt. Die Schlacken sind teilweise mehr als 300 Gramm schwer. Mit der Aussage seiner Mittäter ist das Schicksal von Sam G., der an diesem Tag für Jugendstrafrecht schlicht einen Tag zu alt ist, vorerst besiegelt.



Der junge Mann hat es, wie ein psychiatrischer Gutachter im Prozess ausführt, nicht einfach und es auch nie einfach gehabt. So liegt sein Intelligenzquotient bei 81. Bei einem Punkt weniger hätte man von einer Intelligenzminderung gesprochen.

Dazu kommt, dass der Junge bei einem gewalttätigen Vater aufwächst und bereits als Siebenjähriger verhaltensauffällig ist. Als er zehn ist, stirbt der Vater. Die Mutter bemüht sich, wo sie nur kann, doch das ist nicht genug.



Der psychiatrische Gutachter liefert die Erklärung: Sam G. weise Züge einer dissozialen Persönlichkeitsstörung auf und brauche eine Behandlung, erklärt er. Sam G. überschreite systematisch Grenzen, lerne aber nicht dazu. Das mache ihn allerdings nicht unverantwortlich für seine Taten.



Aufgrund seines jungen Alters gäbe es aber noch eine geringe Chance ihm zu helfen, allerdings nur in einer Struktur mit strikten Regeln. Eine Lehre in einem geschützten Atelier sei denkbar, Medikation aber eine Voraussetzung.



Sieben Jahre Haft gefordert



Das junge Alter ist auch der einzige mildernde Umstand, den die Vertreterin der Staatsanwaltschaft zugutehält. Als Anstifter bei einer gemeinschaftlichen Tat sei ein Strafmaß von zwischen zehn und 15 Jahren möglich – und das ohne eine mögliche Tötungsabsicht vorauszusetzen.



Die Richter dürften angesichts der Schwere der Tat auch nicht zu weit unter dem Mindestmaß von zehn Jahren zurückbleiben. Eine Haftstrafe von sieben Jahren, von denen nicht mehr als fünf zur Bewährung ausgesetzt werden dürften, sei angebracht, so die Anklägerin. Ein Strafaufschub sei zudem an strikte Bedingungen, wie etwa eine Lehre und eine psychiatrische Betreuung zu knüpfen.



Das Urteil der Kriminalkammer ergeht am 12. November. In einem ähnlich gelagerten Fall waren im Jahr 2017 jugendliche Steinewerfer zu fünf Jahren Haft, davon vier auf Bewährung, verurteilt worden.