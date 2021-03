Der Liter Euro Super 95 wird ab Mittwoch um 2,3 Cent teurer; 98er Benzin steigt sogar um 3,0 Cent.

Steigende Benzin-Preise an der "Pompel"

(jwi) - In der Nacht auf Mittwoch steigen wieder die Preise für Benzin an der Tankstelle. So kostet das 95er Oktan, bei 2,3 Cent mehr, 1,277 Euro pro Liter. Das 98er Superbenzin klettert sogar um 3,0 Cent auf 1,344 Euro je Liter.

Die Preise für Diesel bleiben unverändert bei 1,139 Euro, beziehungsweise 0,606 Euro pro Liter Heizöl.





