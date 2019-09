Für Bestzeiten eignet er sich nicht, dafür aber umso mehr, um Freude an der Bewegung zu vermitteln. Der Steel-Run führte die Läufer am Sonntag erneut durch zahlreiche ungewöhnliche Orte.

Steel-Run: Sightseeing im Laufschritt

Einmal durch ungewöhnliche Orte joggen: Wem ein normaler 10-km-Lauf zu langweilig ist, der war am Sonntag bei der vierten Auflage des Steel-Runs in Differdingen goldrichtig. Denn die Streckenführung führte die Teilnehmer nicht nur an diversen Sehenswürdigkeiten von Differdingen vorbei, sondern geradewegs hindurch.

Und so passierten die Läufer nicht nur ein Gemeindehaus, sondern auch eine Kirche, einen Supermarkt, Restaurants, eine Waschanlage, eine Schule, eine Sauna, ein Parkhaus und ein Stadion.

Steel-Run in Differdingen: Läufer mit Muskeln aus Stahl Für die diesjährige Ausgabe des Steel-Run, mittlerweile die dritte, kamen zehn neue Stationen dazu - darunter der Science Center, das neue Jugendhaus in Fousbann und das Eikaufszentrum Opkorn.

Spätestens hier wurde den Teilnehmern bewusst, warum die Organisatoren dem Namen Steel-Run den Zusatz „Well mär si Stol“ hinzugefügt haben. In den zahlreichen Treppen waren Muskeln aus Stahl durchaus notwendig.



