Die historische Altstadt von Echternach füllt sich an diesem Wochenende mit Hunderten von Steampunk-Enthusiasten.

Festival an diesem Wochenende

Steampunk-Hingucker in Echternach

Volker BINGENHEIMER Die historische Altstadt von Echternach füllt sich an diesem Wochenende mit Hunderten von Steampunk-Enthusiasten.

Fantasievolle Kostüme und verblüffende Maschinen und Geräte aus Holz, Leder und Kupfer wird es an diesem Wochenende in Echternach zu sehen geben. Zur Steampunk-Convention unter dem Titel „La transformation de la Petite Marquise“ werden Hunderte Steampunk-Enthusiasten aus der ganzen Großregion erwartet.

Echternach in Feierlaune Nach dem Steampunk-Fest vergangene Woche war die Musik mit dem e-lake Festival Trumpf in der Abteistadt.

Rund um den historischen Marktplatz bieten sich genügend Motive für ein Fotoshooting an. Außerdem gibt es zahlreiche genretypische Marktstände und die Fantasy-Band „Tales of Nebelheym“ tritt auf. Die Stadt Echternach organisiert zudem am Samstagabend einen Kostümwettbewerb auf dem Marktplatz. Nur hundert Meter entfernt, in der Parkanlage an der Sauerpromenade, findet am gleichen Wochenende ein Tag- und Abendflohmarkt statt (Samstag von 8 bis 21 Uhr, Sonntag von 8 bis 17 Uhr).

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.