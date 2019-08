Noch am Sonntag steht Echternach im Zeichen der Steampunk-Convention. Anhänger von Jules Verne zeigen dort ihre fantasievollen Kreationen.

Steampunk-Convention in Echternach

Noch am Sonntag steht Echternach im Zeichen der Steampunk-Convention. Anhänger von Jules Verne zeigen dort ihre fantasievollen Kreationen.

(asc) - Die Bauruine des einstigen Hotel-Restaurant A la petite marquise im Zentrum von Echternach ist mittlerweile aus dem Stadtbild verschwunden. An ihrem Standort wird in absehbarer Zeit ein Immobilienprojekt verwirklicht. Mit der Fertigstellung der Wohnungen und Ladenflächen wird dann in Zukunft am Marktplatz ein neues Kapitel in der Stadtgeschichte geschrieben.

An diesem Wochenende bieten der einstige Standort der Marquise, der Marktplatz und die Gassen die Kulisse für die Steampunk-Convention, die im zweiten Jahr in Folge sich der zeitlich begrenzten Neugestaltung dieses Stadtbereichs annimmt. Der geplante Immobilienkomplex und Steampunk haben eines gemein. Sie beide stehen für die Zukunft. Und dies aus gutem Grund. Denn so wie der Immobilienkomplex für die Zukunft der Echternacher Stadtmitte steht, so stellt Steampunk die nostalgische Begeisterung für Jules Verne, für die Zeit um 1900 und den damaligen Glauben an die Technik und den Fortschritt dar. Die Anhänger dieser Modeerscheinung sind begeistert von der damaligen Aufbruchstimmung.

Regelmässig treffen sie sich, um ihre futuristischen oftmals in Eigenregie angefertigten Gegenstände zur Schau zu stellen. So haben Annie und Bernard aus dem belgischen Aubange ihre Outfits mit Zeitungs- und Reklamepapier gestaltet. In der Hand hält Bernard eine aus einer Lampe und diversen anderen Metallteilen gestaltetes Objekt. Annie sagt: "Jedes Kostüm trage ich nur einmal. Am Sonntag streife ich dann wieder eine andere Kreation über."

Am Samstag und auch noch am Sonntag von 11 bis 18 Uhr kann man neben den beiden Belgiern bei einem Streifzug durch die Innenstadt auch anderen Convention-Teilnehmern begegnen. Frauen tragen fantasievoll gestaltete Röcke und Trachten sowie originelle Kopfbedeckungen und Männer Vesten und lange Mäntel mit bizarr geschmückten Zylinderhüten.

Gegenüber dem Dënzelt haben Robert und sein Vater ihren Stand aufgestellt. Auch die präsentieren die unterschiedlichsten Kreationen. Eine Flasche, eine Glühbirne, ein Messingrohr, Briefklammern und viele sonstige Gegenstände, die täglich im Haushalt genutzt werden oder dafür da sind, dass Heizungen und Haushaltsgeräte funktionieren, wurden zum Teil zweckentfremdet und zu bizarren Kreationen zusammengefügt.

Doch auch Dampfmaschinen und Zahnräder gab es zu bewundern. Sowohl am Samstag als auch noch am Sonntag können die Besucher und auch die Anhänger dieser Modeerscheinung auf dem Marktplatz sich an diversen Ständen ihre Outfits um zusätzliche Accessoires wie unter anderem Hüte, Schmuck, Taschen, Schuhe und Stiefel erweitern.



So wie am Samstag werden auch an diesem Sonntag die Kostümierten sich bei der Peter-und-Paul-Kirche, bei der Basilika und der Abtei sowie in der Rue de la Gare zu Photoshootings versammeln. Entlang des Sauerufers können die Besucher auch am Sonntag noch auf dem Flohmarkt vorbeischauen.

Weitere Informationen zum Programm der Convention gibt es hier.