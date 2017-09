Bereits zum siebten Male treffen an diesem Wochenende im Industriepark Fond-de-Gras die Dampfmaschinen auf viktorianisch geprägte Kostüme und eine gewisse Do-It-Yourself-Mentalität. Heraus kommt dabei ein Bilderreigen, wie man ihn nicht all zu oft erlebt. Schräge Typen, bunte Vögel, ausgefallene Kostüme und ein technischer Retro-Look, der begeistert: Die Steampunk Konvention hat sich definitiv als Herbst-Highlight in Luxemburg etabliert.