Ab Pfingstsamstag können die Strände am Obersauerstausee offiziell wieder besucht werden. Die Besucherzahl wird allerdings begrenzt.

Stauseestrände öffnen am Samstag

Nico MULLER Ab Pfingstsamstag können die Strände am Obersauerstausee offiziell wieder besucht werden. Die Besucherzahl wird allerdings begrenzt.

Die drei Gemeinden Esch/Sauer, Stauseegemeinde und Bauschleiden haben am Donnerstag beschlossen, ihre Strände am Obersauer-Stausee, die seit Anfang April gesperrt waren, wieder für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Es gelten allerdings nach wie vor die allgemeingültigen Sicherheitsbestimmungen, deren Einhaltung auch von einer Sicherheitsfirma überwacht wird. Außerdem wird die Zahl der Besucher begrenzt. Eingangstickets braucht man jedoch (noch) nicht.

Wie die Gemeindeverantwortlichen mitteilen, werde man am Pfingstwochenende sehr genau hinschauen, ob die Besucher sich an alle Vorgaben halten. Anschließend will man Bilanz ziehen und entscheiden, wie es weitergeht.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.