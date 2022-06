Wegen des starken Besucherandranges soll der Stausee aktuell gemieden werden. Auch im Süden des Landes mussten Schwimmbäder schließen.

Polizei teilt mit

Stauseeregion soll wegen hohem Andrang gemieden werden

Glenn SCHWALLER

Die warmen Sommertemperaturen haben am Samstag für einen starken Besucherandrang am Stausee sowie in mehreren Badeanstalten im Süden des Landes gesorgt.

Bereits am frühen Nachmittag seien sämtliche Parkplätze in der Stauseeregion völlig ausgelastet gewesen, wie die Polizei mitteilt. Auch zahlreiche Strände seien überfüllt. In den anliegenden Dörfern herrsche ein starkes Verkehrsaufkommen. Die Zufahrt Bonnal - Insenborn musste bereits gesperrt werden. Die Polizei rät aktuell davon ab, weiter in die Region rund um den Stausee zu fahren.

Schwimmbäder im Süden mussten schließen

Auch im Süden des Landes mussten mehrere Schwimmbäder ihre Türen wegen des hohen Besucherandrangs sperren, darunter die Badeanstalten in Düdelingen, Esch/Alzette und Differdingen.

