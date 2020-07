Die sechs Badeufer des Stausees sind für das anstehende Wochenende gänzlich ausgebucht.

Stausee: Wochenende ist ausgebucht

John LAMBERTY Die sechs Badeufer des Stausees sind für das anstehende Wochenende gänzlich ausgebucht.

Wie der Naturpark Öewersauer und die Plattform Visit Eislék mitteilen, sind angesichts des erwarteten Hochsommerwetters sämtliche Plätze an den Badeufern des Stausees für das anstehende Wochenende ausgebucht.

5.000 Tickets sind vergeben

Die Reservierungspflicht für Wochenendausflüge zu den ausgewiesenen Badeufern war vor anderthalb Wochen eingeführt worden, nachdem es zuvor teils zu einem, gerade in Corona-Zeiten, bedenklichen Besucheransturm am See gekommen war. An den Samstagen und Sonntagen sind seither nurmehr maximal 2.500 Gäste pro Tag an den sechs Stränden zugelassen.

Stausee: Details zu Online-Buchung sind da Ab Samstag muss man sich für einen Ausflug zu den Badeufern am Stausee an Wochenenden nun anmelden. Der Besuch bleibt aber kostenlos.

Wer sich für eines der folgenden Wochenenden seinen Platz an der Sonne reservieren will, der kann dies online auf der Homepage oder über die App der Plattform Visit Eislék tun.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.