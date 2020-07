Stausee: Online-Reservierung für Badeufer kommt

Ab Samstag muss man sich für Ausflüge an die Badeufer des Stausees vorab per Online-Reservierung anmelden. Der Beschluss ist eine Reaktion auf den massiven Gästeansturm des vergangenen Wochenendes.

Wie dem „Luxemburger Wort“ am Dienstag bestätigt wurde, wird man sich ab sofort für einen Wochenendausflug zu den Badufern des Obersauer-Stausees per Online-Reservierung anmelden müssen. Die Maßnahme, die nur samstags und sonntags gilt, betrifft die beiden Badeufer in Insenborn sowie jene am Burfelt, in Lultzhausen, in Liefringen und an der Rommwiss bei Baschleiden. Nähere Details sollen in den kommenden Tagen noch mitgeteilt werden.

Reaktion auf massiven Besucherandrang

Um die Buchungen auch effizient kontrollieren zu können, haben sich die Ressortminister François Bausch und Lex Delles auch bereit erklärt, die Finanzierung zusätzlichen Sicherheitspersonals für die Wochenenden zu garantieren, wie Marco Schank, Bürgermeister der Gemeinde Esch/Sauer, erklärt. Er sei erfreut, dass damit auch die Regierung ihrer Verantwortung für die Gewährleistung der öffentlichen Ordnung am Stausee gerecht werden wolle.

Die Badeufer des Sees liegen zwar auf dem Territorium der Kommunen Esch/Sauer, Stauseegemeinde und Bauschleiden, befinden sich allerdings in staatlichem Besitz. Die Gemeinden hatten die Regierung nach dem massiven Besucherandrang am vergangenen Wochenende denn auch um Hilfestellung gebeten.

