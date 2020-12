Ein Kanute war am Mittwoch am Obersauerstausee unterkühlt. Die Rettungsdienste eilten ihm zu Hilfe.

Stausee: Kanute erleidet Unterkühlung

Sophie HERMES

(SH) - Trotz winterlicher Temperaturen hatte sich ein Kanute am Mittwochnachmittag auf den Stausee begeben. Der Sportler unterkühlte dabei aber und so mussten die Rettungskräfte gegen 15.30 Uhr in den Einsatz, um dem Kanuten zu helfen.

Neben einem Rettungswagen aus Wiltz waren die Feuerwehr aus Bauschleiden und der Groupe de sauvetage aquatique im Einsatz.

Es war nur einer von mehreren Einsätzen der Rettungsdienste am Mittwoch.

