(rc) - Am Montag um 12 Uhr 30 ging in der Notrufzentrale (112) eine beunruhigende Meldung rein: In Esch/Sauer im Stausee, nahe der Staumauer riskierte eine Person zu ertrinken.



Sofort wurden alle Mittel eingesetzt, um das Opfer zu retten. Ein Hubschrauber der Police Grand-Ducale, 18 Taucher der Administration des services de secours und der Centre d'intervention et de secours von Esch/Sauer waren im Einsatz.

Glücklicherweise konnte die Person mit eigener Kraft noch bis ans Ufer schwimmen und sich somit selbst retten.



Das Opfer wurde ins Krankenhaus nach Wiltz gebracht.