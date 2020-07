Ab Samstag muss man sich für einen Ausflug zu den Badeufern am Stausee an Wochenenden nun anmelden. Der Besuch bleibt aber kostenlos.

Stausee: Details zu Online-Buchung sind da

John LAMBERTY Ab Samstag muss man sich für einen Ausflug zu den Badeufern am Stausee an Wochenenden nun anmelden. Der Besuch bleibt aber kostenlos.

Nachdem am Dienstag bekannt geworden war, dass man sich für einen Wochenendbesuch der Badeufer am Obersauer-Stausee ab Samstag online anmelden muss, wurden am Mittwoch nun seitens des Naturpark Öewersauer die Details zu dem neuen Reservierungssystem veröffentlicht.

Der Besuch der Badeufer bleibt dabei gratis. Die Zahl der Gäste wird aber an den Ufern an der Baech in Insenborn auf 800, am Fuussefeld in Insenborn auf 500, in Lultzhausen auf 200, am Burfelt auf 300, in Liefringen auf 400 und an der Rommwiss bei Baschleiden auf 300 begrenzt.

Buchung unter www.visit-eislek.lu

An den Parkplätzen an der Baech und Fuussefeld werden lediglich sechs Euro Parkgebühr erhoben. Der neue Auffangparking am Kéilert bei Insenborn ist allerdings kostenfrei.

Unter der Homepage www.visit-eislek.lu kann man unter Angabe der Besuchszeiten und der gewünschten Tickets seinen Besuch an einem der gewünschten Badeufer reservieren. Die Tickets können dann ausgedruckt oder auf dem Smartphone gespeichert werden, um vor Ort den Buchungsnachweis geben zu können.

Die Finanzierung des Reservierungssystems und der erforderlichen Kontrollen übernimmt die Direction générale du Tourisme respektive das Wirtschaftsministerium und das Office régional du Tourisme Eislek.

Mit dem Erwerb einer Eintrittskarte verpflichtet man sich laut Homepage zudem zur Einhaltung der sanitären Corona-Regeln. Auch bestätigt man zugleich, dass man aktuell keine Covid-Symptome aufweist.

