Stausee: Ausgelassen, aber gesittet

John LAMBERTY Beruhigend überschaubare Gästezahlen und von Verkehrschaos keine Spur: Am ersten Tag der Ticketpflicht für die Badeufer verlief am Stausee am Samstag alles in geregelten Bahnen.

Lag es nun an dem eher weniger mallorquinischen Wetter oder doch an der seit heute geltenden Buchungspflicht für den Wochenendausflug zu den Badeufern: Am Samstag ging es am Stausee allerorten fröhlich, aber überschaubar und gesittet zu. In Insenborn und Lultzhausen blieben die Strände jedenfalls bis zum Nachmittag deutlich unter den maximal zugelassenen Gästezahlen. Ganz zur Zufriedenheit all jener Besucher, die sich per Ticket den Zutritt gesichert hatten. „Angenehm und auch beruhigend“ „Es ist angenehm und irgendwo auch beruhigend zu sehen, dass die Ufer nicht überlastet sind“, sagt Maxmilien, der mit seinen Freunden aus der Hauptstadt zum Badeufer am Fuussefeld in Insenborn gekommen ist ...

