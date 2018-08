Der Ärger um das Vorhabenvon ArcelorMittal, in Differdingen Reifen in Elektroöfen zu verbrennen, bringt weitere Beschwerden zutage

Staub über DIfferdingen

Luc EWEN Staub und Lärm, diese beiden Ärgernisse finden sich immer wieder in den Schreiben, die sich auf dem Schreibtisch von Carlo Scacchi auftürmen. Der Umweltbeauftragte beschäftigt sich mit der Prozedur zur Genehmigung des Verbrennens von Reifen durch ArcelorMittal.

Mehr als 480 Bürger haben sich zur Commodo-Incommodo-Prozedur zum Verbrennen von Altreifen in den Elektroöfen von ArcelorMittal (siehe LW vom vergangenen Montag) bei der Differdinger Stadtverwaltung gemeldet. Das bestätigte gestern der Umweltbeauftragte der Stadt, Carlo Scacchi, dem LW auf Nachfrage hin. Viele Reklamanten haben den Brief einer Unterschriftenaktion beigelegt. Von dem gibt es mehrere Varianten, wie Carlo Scacci erklärt. „Einige haben den einen oder anderen Satz gestrichen, oder einen anderen hinzugefügt.“ Im Grund gehe es aber immer darum, dass die Beschwerdeführer sich über Gestank oder Staub ärgern, der mutmaßlich vom Stahlwerk oder anderen Aktivitäten des Stahlkonzerns ausgeht.

Dass das Werk nun Reifen verwerten will, werde von vielen als reine Müllverbrennung angesehen. Ein Reklamant fordert, dass das Werk in dem Fall über die gleichen Filter verfügen muss wie eine reguläre Müllverbrennungsanlage. Carlo Scacchi fügt dem aber hinzu, dass die Verwertung von Reifen auf diese Weise, aus kreiswirtschaftlicher Sicht, durchaus Sinn ergebe. Aber nur, wenn das Stahlwerk Staub und Gestank im Griff habe. Und das sei offenbar nicht der Fall.

Solaranlage kapituliert vor Staub

Auf die Frage, ob denn ein Zusammenhang zwischen der Prozedur und dem Gestank sowie Staub besteht, lächelt Carlo Scacchi gequält. „Das ist den Leuten egal.“ Wenn Anwohner ihren Neuwagen draußen geparkt hätten und Staub darauf fänden, den sie nur mit einer teuren Spezialreinigung wieder entfernen könnten, dann spiele es für sie keine Rolle, ob Reifen im ArcelorMittal-Werk verbrannt würden oder sonst etwas. Natürlich könne Staub auch mal von einer Schlackenhalde aufgewirbelt werden. So oder so, sei der Stahlkonzern im Spiel.



Vom Problem, dass ein kompakter brauner Staub sich auf den Oberflächen festsetzt, berichten dem städtischen Umweltamt auch regelmäßig viele Autobesitzer aus den angrenzenden Stadtteilen. Foto: Guy Jallay

Der Klimapaktberater der Stadt, Fernand Jungmann, fügt hinzu: „Es gibt zwei Aspekte des Problems. Zum einen den, dass eine Unsicherheit entsteht, was die Gesundheit angeht. Zum anderen einen finanziellen.“ Um den zu illustrieren, nehmen Carlo Scacchi und Fernand Jungmann den LW-Fotografen mit zum Jugendhaus in Fousbann. Es befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Stahlwerk.

Dort steigen sie aufs Dach des vor kurzem fertiggestellten Gebäudes. Hier befindet sich eine brandneue Solaranlage. „Die Jugendlichen aus dem Jugendhaus haben sie selbst aufgerichtet“, erklärt Jungmann. „Eine sehr lobenswerte Initiative, um sie an die Umweltproblematik heranzuführen.“



Carlo Scacchi zeigt den Stauf auf den Solaranlagen. Im Hintergrund, das Stahlwerk. Foto: Guy Jallay

Die Anlage wird seither von einer Kooperative betrieben. „Die hat insgesamt sechs solcher Anlagen. Einen Monat nach der Inbetriebnahme sagten sie uns, dies sei ihre ertragsreichste, also die beste, ihrer Anlagen.“ Diese Aussage leuchte ein, da es sich um modernste Technik handle. „Doch dann, einige Wochen später hieß es auf einmal, diese Anlage sei nun die ertragsärmste der Kooperative.“ Was war geschehen?

Chromwerte angeblich zu hoch

Ein Blick aufs Dach gibt Aufschluss. Die Solarpaneele sind mit einer dicken, kompakten Staubschicht bedeckt. „Mit einem Wasserschlauch entfernen Sie die nicht“, meint Carlo Scacchi, und Fernand Jungmann fügt hinzu: „Das muss speziell gereinigt werden. In der Finanzplanung war das aber so, in dieser Häufigkeit nicht vorgesehen.“ Auch dies sei ein finanzieller Schaden, der auf ArceloMittal zurückgehe, davon sind die beiden überzeugt. Alleine dies zu beweisen, scheint schwierig.



Staubproben werden zwecks Analyse ins Labor geschickt. Foto: Guy Jallay

Das Umweltamt führt Messungen durch, um die Schadstoffbelastung der Luft zu messen. Die maximalen Dioxinwerte seien derzeit nicht mehr überschritten. Anders die Chromwerte, die seien immer zu hoch, so Carlo Scacchi.

Das Umweltamt der Stadt hat alle Beschwerden zur Commodo-Incommodo-Prozedur gesammelt und wird einen Bericht verfassen, der demnächst dem Schöffenrat unterbreitet wird. Der soll dann seine Stellungnahme im Rahmen der Prozedur verfassen.

Die nächste Polemik kündigt sich indes schon an. So läuft demnächst eine weitere Commodo-Incommodo-Prozedur an. Der Stahlkonzern will laut Carlo Scacchi künftig statt neuwertigem Aluminium auch Aluminiumabfälle verwerten.

