Stau-Statistik: Stadt Luxemburg unter Top 60 weltweit

Sechs Tage, 19 Stunden: So lange standen Autofahrer in Luxemburg-Stadt im Vorjahr insgesamt im Stau. Die Hauptstadt findet sich in einem Ranking eines Navi-Herstellers im vorderen Drittel.

(jt) - Für Autofahrer in Luxemburg-Stadt ist der Stau auf den Straßen eine tägliche Nervenprobe. Kaum einen überrascht es noch, dass die Verkehrsbelastung in der 120.000-Einwohner-Gemeinde bereits heftigere Ausmaße angenommen hat als in so mancher europäischen Metropole. Das zeigt auch eine aktuelle Untersuchung: Im weltweiten Stauvergleich liegt Luxemburg-Stadt auf Platz 53 von 416 Städten, wie aus dem Traffic Index des Navi-Herstellers TomTom hervorgeht. Damit spielt die Hauptstadt in einer Liga mit den "Stau-Molochen" London, Buenos Aires oder New York.

Die Stauanfälligkeit in der Hauptstadt hat zwischen 2018 und 2019 um drei Prozent zugenommen, so TomTom. In den Hauptverkehrszeiten am Morgen und am Abend verloren Autofahrer 2019 bis zu 22 Minuten im Stau – für eine Strecke, die bei normaler Verkehrslage nur 30 Minuten in Anspruch nimmt. Besonders verstopft waren die Straßen zwischen Gasperich und Kirchberg donnerstags zwischen 17 und 18 Uhr.

Insgesamt standen Autofahrer im Vorjahr 163 Stunden in der Hauptstadt im Stau - das sind fast sieben verlorene Tage.

Die Top fünf der Städte mit dem größten Zeitverlust auf Europas Straßen im Jahr 2019 bilden Moskau, Istanbul, Kiew, Bukarest und Sankt Petersburg. Auch Paris (19), Brüssel (21) und London (22) finden sich auf den vorderen Plätzen. Luxemburg belegt im europäischen Stau-Ranking Rang 25, noch vor Großstädten wie Sofia, Neapel oder Berlin.



