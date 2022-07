Auf der A1 in Richtung Trier kam es nahe der Ausfahrt Mertert zu einem folgenschweren Unfall. Ein 44-jähriger Mann kam ums Leben.

Tödlicher Unfall

44-Jähriger stirbt bei schwerem Unfall auf A1

(lm) – Auf der A1 in Richtung Trier nahe der Ausfahrt Mertert kam es am Donnerstagnachmittag zu einem tödlichen Unfall. Wie die Polizei am Abend meldet, hat ein 44-jähriger Mann aus Deutschland die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen hat sich anschließend überschlagend und prallte gegen die Leitplanken.

Der Fahrer verstarb noch am Unfallort, der Beifahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Ab 17 Uhr wurde die Strecke für den Verkehr gesperrt, die Umleitung führte über Grevenmacher. Die Spurensicherung der Kriminalpolizei war vor Ort, um die Umstände des Unfalls zu klären.

