Stau nach Unfall auf der Escher Autobahn A4

An der Jonction Esch-Lankelz stießen vier Autos zusammen. Eine Fahrspur ist blockiert.

Auf der Autobahn A4 in Richtung Esch/Alzette ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Vier Autos sind in den Crash auf Höhe der Jonction Esch-Lankelz verwickelt.

Stau im Bereich der Jonction Esch-Lankelz auf der Autobahn A4. Foto: cita.lu

Die Feuerwehr ist zur Stelle. Zwei von drei Fahrspuren sind momentan gesperrt. Es staut sich hier bereits sieben Kilometer bis nach Leudelingen. Die Polizei rechnet damit, dass der Unfallort frühestens um 16 Uhr geräumt sein wird.

Die aktuelle Verkehrslage in Luxemburg:

