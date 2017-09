(dho) - Auf der A3 in Richtung Frankreich hat es am Freitag Nachmittag zwei Unfälle gegeben. Einmal in Höhe des Gaspericher Kreuz und einmal bei der Auffahrt Liwingen.



Der Unfall in Höhe des Gaspericher Kreuzes ist mittlerweile geräumt. Ein Auto und ein Lastwagen waren darin verwickelt. Die beiden Fahrzeuge die bei der Auffahrt Liwingen zusammengestoßen waren, stehen auf der Pannenspur.



Bei beiden Unfällen gab es jeweils zwei Verletzte.