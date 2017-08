(dho) - Auf der Düdelinger Autobahn A3 in Richtung Frankreich hat es am Donnerstagabend kurz vor 18 Uhr einen Unfall in Höhe der Aire de Berchem gegeben in den drei Fahrzeuge verwickelt waren.



Eines der Autos hatte sich überschlagen. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Drei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.



Momentan ist nur noch eine Spur gesperrt. Nach dem Unfall waren zwei Spuren gesperrt und der Verkehr wurde über die Abfahrt der Tankstelle vorbei gelotst. Wie die "Cita" mitteilte war es zu einem längeren Rückstau gekommen.



Die A3 in Richtung Frankreich um 18.28 Uhr.

