Stater Braderie

Schnäppchenjagd in der Hauptstadt

"Einer der wichtigsten Tage des Jahres" Mireille Rahmé-Bley, die neue Präsidentin des Stater Geschäftsverbands, erklärt, warum sich ein Besuch auf der Braderie lohnt.

Im Bahnhofsviertel war es am Morgen noch ruhig, während sich in der Oberstadt mehr Besucher tummelten - wenn auch bei weitem nicht so viele wie in vorherigen Jahren.

Unser Fotograf Chris Karaba hat auf der Stater Braderie Impressionen festgehalten.

11 In der Groussgaass gab es weniger Stände als in den Vorjahren. Fotos: Chris Karaba

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

In der Groussgaass gab es weniger Stände als in den Vorjahren. Fotos: Chris Karaba Schnäppchenjagd in der Hauptstadt. Die Avenue de la Liberté ist am Montagmorgen leer. Die Avenue de la Gare füllt sich. Yoga auf der Place de Paris.





