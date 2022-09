Nach zwei Jahren Pandemie werden ab dem Wochenende wieder Tausende Schnäppchenjäger im Bahnhofsviertel und der Oberstadt erwartet.

93. Ausgabe

Stater Braderie kehrt am Montag in altbewährter Form zurück

Franziska JÄGER Nach zwei Jahren Pandemie werden ab dem Wochenende wieder Tausende Schnäppchenjäger im Bahnhofsviertel und der Oberstadt erwartet.

Shoppen mit Maske und ausreichendem Sicherheitsabstand: Die Stater Braderie hatte in den vergangenen zwei Jahren eine improvisierte Version ihres Straßenverkaufs hinlegen müssen. Am Montag nun kommt sie in altbewährter Form zurück. Zwischen Bahnhofsviertel und Oberstadt werden wieder Tausende Schnäppchenjäger auf der 93. Ausgabe erwartet.

"Einer der wichtigsten Tage des Jahres" Mireille Rahmé-Bley, die neue Präsidentin des Stater Geschäftsverbands, erklärt, warum sich ein Besuch auf der Braderie lohnt.

Mireille Rahmé-Bley, Präsidentin des hauptstädtischen Geschäftsverbandes, hob die Bedeutung der längsten Shopping-Meile des Landes am Donnerstag bei einem Pressetreffen hervor. „Die Stater Braderie ist ein Familienfest, viele Familien profitieren von den günstigen Preisen an diesem Tag, und das seit 1929.“ Früher sei der Kirmesmontag ein Feiertag gewesen, an dem die nichtarbeitenden Luxemburger dann auf Schnäppchenjagd gehen konnten.

Da der erste Montag im September mittlerweile kein Feiertag mehr ist, habe man auch den Samstag und Sonntag davor miteinbezogen. „Der traditionelle Kiermesméindeg aber bleibt“, so die Präsidentin.

Stöbern und Gewinne auf 1.400 Metern

Auch Patrick Goldschmidt ist „froh, dass die Braderie wieder normal läuft“. So sei der Montag zwar kein Feiertag, „die Leute können aber in der Mittagspause oder nach Feierabend“ auf Tour gehen. „Die Kombination mit der Schueberfouer ist dann auch ein toller Tagesabschluss“, so der zuständige Schöffe der Stadt Luxemburg, der hofft, dass die Kunden nicht nur Kleidergeschäfte im Blick haben, sondern auch dem einen oder anderen gastronomischen Betrieb einen Besuch abstatten. „Unser Ziel ist, dass am Montagabend alle zufrieden sind, die Einzelhändler und die Kunden.“

Bereits am Samstag und Sonntag können die Geschäfte mit reduzierten Preisen locken. Am Montag dann sind 250 Geschäfte mit ihren Ständen auf den Straßen zwischen Bahnhofsviertel und Stadtkern vertreten, darunter 17 aus dem Food-Sektor. Zudem 16 Vereine und acht politische Parteien auf der Place d'Armes. Auf 1,4 Kilometern können Besucher nach Herzenslust stöbern.

Braderie als Publikumsmagnet? Am kommenden Montag steht die Stater Braderie ins Haus. Werden auch sie dorthin gehen, um Schnäppchen zu machen?

Auch für Unterhaltung soll am Montag gesorgt werden: Das Glücksrad vor dem Cityshopping Info Point auf der Place d'Armes sowie vor dem dort ebenfalls angesiedelten Kiosk hält Geschenke im Wert von insgesamt 4.000 Euro bereit, die von den Einzelhändlern der Stadt bereitgestellt wurden.

Zudem gibt es wieder das vom Geschäftsverband und RTL organisierte Spiel Tickets de caisse, bei dem Braderie-Kunden ihre Einkaufszettel vom selben Tag am Kiosk auf der Place d'Armes abgeben und mit ein bisschen Glück einen Einkaufsgutschein im Wert von 500 Euro gewinnen können.

Nachhaltige Kaffeebecher

Zu gewinnen sind auch insgesamt 300 nachhaltige „cups 2 go“-Becher, die auf Initiative der Stadt Luxemburg konzipiert wurden, um auf die Umweltbelastung durch Plastik- und Pappbecher aufmerksam zu machen. „Hunderttausende Kaffeebecher stellen uns vor eine riesige Müllproblematik“, erklärt Patrick Goldschmidt. „Deshalb sind wir froh, dass wir 59 Ladeninhaber für unser Projekt gewinnen konnten, die einen entsprechenden Aufkleber auf ihren Schaufenstern haben.“ Dort werden Kunden mit deren mitgebrachten Mehrwegbechern bedient.

Kinder kommen in der Rue Origer im Bahnhofsviertel beim Kinderschminken, Ponyreiten und Basteln auf ihre Kosten.

Dass in Zeiten von Inflation und Energiekrise weniger Besucher zur Braderie kommen könnten, befürchtet die Präsidentin des Geschäftsverbandes nicht. „Im Gegenteil, die Leute mussten in den vergangenen zwei Jahren auf den traditionellen Ausverkauf verzichten. Außerdem glaube ich, dass sich viele bei den aktuell explodierenden Preisen über Rabatte und Schnäppchen freuen. Natürlich muss das Wetter auch mitspielen.“

Anreise Mit der Tram, die zwischen Kirchberg und Hauptbahnhof fährt, ist die Stater Braderie bequem und gratis zu erreichen. Autofahrer können von den kostenlosen P&R-Parkplätzen (Bouillon, Kockelscheuer, Luxembourg-Sud und Stadion) in die Stadtbusse umsteigen. Am kommenden Montag sind die Parkhäuser „Place de l'Europe“ in Kirchberg und „Fort Wedell“ am Bahnhof ausnahmsweise kostenlos. Das Parkhaus „Fort Neipperg“ im Bahnhofsviertel ist am Samstag und Montag vier Stunden kostenlos. Am Sonntag eine Stunde.



Achtung: Da der Verkehr am Montag stark eingeschränkt und die Avenue de la Gare gesperrt ist, sind die Bushaltestellen am Bahnhof auf die Rue de Hollerich sowie auf den Boulevard d'Avranches verlegt.

