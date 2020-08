Insgesamt gaben lediglich elf Prozent der Befragten an, das Internet außerhalb ihres Zuhauses und ihres Arbeitsortes nicht zu nutzen.

Statec: Generationenübergreifende Internetnutzung in Luxemburg

(SC) - Die nationale Statistikbehörde Statec hat neue Daten zur Internetnutzung in Luxemburg herausgegeben. Generationenübergreifend wird das Internet täglich oder fast täglich genutzt: Bei Nutzern zwischen 16 und 24 Jahren liegt der Anteil bei 99 Prozent, bei Nutzern zwischen 25 und 54 Jahren bei 95 Prozent. 91 Prozent der 55- bis 64-Jährigen gaben an, das Internet in den vergangenen drei Monaten genutzt zu haben. Bei Menschen zwischen 65 und 74 Jahren lag dieser Anteil bei 84 Prozent.

Insgesamt gaben lediglich elf Prozent der Befragten an, das Internet außerhalb ihres Zuhauses und ihres Arbeitsortes nicht zu nutzen. Bei den zwischen 16 und 24-Jährigen lag dieser Anteil bei sechs Prozent, bei der Altersgruppe der 25- bis 54-Jährigen bei sieben Prozent. Ältere Generationen nutzen das Internet hingegen seltener, wenn sie unterwegs sind: Bei den 65- bis 74-Jährigen gaben 33 Prozent an, das Internet nicht zu nutzen, wenn sie nicht zu Hause oder auf der Arbeit sind. Junge Leute nutzen vor allem Smartphones, während ältere Nutzer Tablets bevorzugen.

Die Art der privaten Nutzung des Internets unterscheidet sich je nach Alter: Während 16- bis 24-Jährige das Internet vor allem nutzen, um Musik zu hören (90 Prozent), soziale Medien (87 Prozent) oder Instant Messaging zu nutzen (87 Prozent), liegt bei den 65 bis 74-Jährigen der Fokus auf dem Verschicken von E-Mails (77 Prozent), den Nachrichten (67 Prozent) und dem Online-Banking (60 Prozent).

Rund 13 Prozent aller Nutzer wurden bereits auf betrügerische Internetseiten weitergeleitet, während 29 Prozent angaben, betrügerische Nachrichten bekommen zu haben. Unter den Opfern von sogenannten „Phishing“- oder „Pharming“-Attacken gaben drei Prozent an, Geld an Online-Betrüger verloren zu haben.

Gerne wird das Internet auch für Einkäufe genutzt: 65 Prozent der befragten gaben an, in den vorangegangenen drei Monaten Onlinebestellungen aufgegeben zu haben. Besonders beliebt sind Klamotten und Sportartikel, Urlaube und Veranstaltungstickets.

