Fünfzehn Nachwuchstalente aus Luxemburg, Frankreich, Deutschland und Belgien erhalten nachhaltige Impulse für einen grenzüberschreitenden Journalismus.

Interregionales Projekt

Startschuss für Media & Me 2023 ist gefallen

Der Startschuss für Media & Me 2023 ist gefallen. Zum siebten Mal schickt das MedienNetzwerk SaarLorLux e.V. in Zusammenarbeit mit der Landesmedienanstalt Saarland (LMS) Nachwuchsjournalist:innen zu Medienunternehmen in der Großregion.

Bei dem interregionalen Projekt bekommen diesmal 15 Nachwuchstalente nachhaltige Impulse für einen grenzüberschreitenden Journalismus und lernen die Medienvielfalt in der europäischen Kernregion kennen.

„Insgesamt haben zusammen mit dem jetzigen Jahrgang bereits über 100 Jugendliche aus Luxemburg, Frankreich, Deutschland und Belgien an Media & Me teilgenommen“, so der Vorsitzende des MedienNetzwerkes, Gerd Bauer.

Die Direktorin der Landesmedienanstalt Saarland, Ruth Meyer, hebt besonders die inhaltliche Vielfalt des Projekts hervor: „Mittlerweile liegt der Fokus nicht mehr nur auf den klassischen Medien wie Print und TV, sondern die Teilnehmenden lernen auch den journalistischen Umgang mit Social Media-Plattformen, erstellen eigene Podcasts oder beschäftigen sich mit den Folgen von Künstlicher Intelligenz für die Berichterstattung.“

Strukturierte Qualifizierung

Ziel des Projektes ist es, Angebote in der Großregion (Ostbelgien, Frankreich, Luxemburg, Rheinland-Pfalz und Saarland) zu bündeln und dem Nachwuchs der Medienunternehmen eine strukturierte Qualifizierung anzubieten.

Hierbei sollen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht nur Medienkompetenz, journalistisch-technische Fähigkeiten, Kenntnisse im Medienrecht und in der Medienethik vermittelt werden, sondern sie sollen gleichzeitig für die regionale und interregionale Berichterstattung sensibilisiert werden und lernen, politische, wirtschaftliche und kulturelle Zusammenhänge – auch im Hinblick auf Marketingaspekte – zu verstehen und zu interpretieren.

Durch die thematischen Schwerpunkte von Media & Me und Besuche bei den Projektpartnern in den Regionen wie dem „Luxemburger Wort“ bauen die Teilnehmenden frühzeitig ein berufliches Netzwerk auf. Sie können nach Absprache mit den Projektpartnern eigene Beiträge in den Publikationen bzw. Programmen der Partner veröffentlichen und so erste Berufserfahrungen sammeln.

