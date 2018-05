Die Vereinigung Stëmm vun der Strooss hat mithilfe der Crowdfunding – Plattform Gingo mehr als 30.000 Euro gesammelt, um ein leistungsstarkes Kochgerät für die Küche ihres Sozialrestaurants zu kaufen.

Startschuss für das große Kochen

Rosa CLEMENTE Wurden vor drei Jahren noch insgesamt 45.722 Mahlzeiten im Sozialrestaurant der Stëmm vun der Strooss serviert, so waren es im vergangenen Jahr bereits 75.686. Die Steigerung der Hilfesuchenden liegt in nur zwei Jahren also bei über 65 Prozent. Die sozialen Einrichtungen müssen sich immer wieder an die aktuelle Armutssituation des Landes anpassen.

Immer mehr Menschen in Luxemburg suchen das Sozialrestaurant der Vereinigung Stëmm vun der Strooss auf. Im vergangenen Jahr wurden vor Ort mehr als 75 000 Mahlzeiten an Bedürftige ausgegeben. Die Küche in Hollerich musste deshalb aufrüsten. Mithilfe einer Crowdfunding – Plattform Gingo startete die Vereinigung einen originellen Spendenaufruf.

Mit dem neuen Kochgerät gestaltet sich die Vorbereitung großer Essensmengen einfacher. So kann mit dem Kipper auch kostbare Zeit gespart werden. Foto: Anouk Antony

Ziel war es, 30.000 Euro für den Kauf eines leistungsstarken Kochgerätes – einem sogenannten Kipper – zu sammeln. Im dafür festgelegten Zeitraum von anderthalb Monaten (16. März bis 4. Mai) sind auf der Onlineplattform insgesamt 34 941 Euro zusammengekommen.

"Die Zusammenarbeit mit der Crowdfunding-Plattform Gingo war für uns eine Herausforderung, da wir in der Regel keine aggressiven Onlineaufrufe starten oder von Tür zu Tür gehen, um Spenden zu sammeln. Dieses Mal aber haben wir uns an die sozialen Medien heranwagt. Wir sind sehr stolz auf das Ergebnis", erklärt Alexandra Oxacelay, Verantwortliche der Stëmm vun der Strooss.

In der Küche des Sozialrestaurants der Stëmm arbeiten einige Köche und Küchenhilfe, um den Bedürftigen täglich eine warme Malhzeit bieten zu können. Derzeit zählt das Restaurant in Hollerich nämlich rund 210 verschiedene Gäste am Tag und serviert dementsprechend circa 300 Mahlzeiten. Foto: Chris Karaba

„Wir haben für den Kauf des Kippers zusätzlich noch weitere Spenden über unsere eigene Webseite erhalten, jedoch haben wir die genaue Summe noch nicht ausgerechnet“, sagt Alexandra Oxacelay. Zudem wird die Vereinigung jährlich vom Gesundheitsministerium finanziell mit mehr als vier Millionen Euro unterstützt. Das Erwerben des Kippers lag aber nicht im Budget für das Jahr 2018.

Weitere Projekte in Sicht

Wie Marcel Détaille, Präsident der Vereinigung, bereits vor einigen Wochen erwähnte, sollen in Zukunft weitere soziale Projekte in Angriff genommen werden. Eine Struktur mit 90 neuen Arbeitsplätzen, die die Lebensmittelverschwendung bekämpfen soll, soll demnach entstehen. Dieses bevorstehende Projekt soll demnach weitaus kostspieliger als der Erwerb des neuen Küchengeräts werden.



Zudem soll auch die Terrasse des Sozialrestaurants in Hollerich ausgebaut werden. Alexandra Oxacelay erklärt: "Wir haben immer weniger Platz für die hohe Anzahl an Menschen die unsere Einrichtung aufsuchen. Deshalb möchten wir unsere Terrasse überdecken, erhitzen und gemütlich dekorieren lassen. So haben wir einen Raum mehr, um unseren Gäste anzubieten." Im Moment würde die Vereinigung noch auf die nötige Zulassung für das Projekt vonseiten der Gemeinde der Stadt Luxemburg warten.



"Die Stëmm hat nie gefragt" Die Hilfsvereinigung Stëmm vun der Strooss sammelt online Geld für ein neues Küchengerät. Das Gesundheitsministerium wundert sich darüber, dass die Vereinigung nicht zuerst beim Staat um Hilfe bat.

Ein weiteres Projekt soll ein in dieser Form in Luxemburg noch nicht vorhandener Verkaufsautomat sein. "Wir haben diese Verteiler in Großbritannien entdeckt. Es sind große Automaten in denen mehr als 300 verschiedene zum Leben auf der Straße notwendige Gegenstände reinpassen. Die Bedürftigen könnten dann zu uns kommen, um bei Bedarf, einen Token zu bekommen, den sie dann wie eine Münze in den Automaten einwerfen. Dort könnten sie zum Beispiel Hygieneartikeln, Kleidungsstücke, Schuhe, aber auch Essen oder Getränke entnehmen. Dieses Projekt würde denjenigen helfen, die es während unseren Öffnungszeiten nicht immer zu uns schaffen", erklärt Marcel Détaille.



Es würden in dem Sinne bereits Verhandlungen mit der Stadt Luxemburg laufen und aktiv nach einem Platz für die Unterbringung des Automaten gesucht werden. Zunächst müsste ein solches Gerät entweder am Bahnhofsviertel oder in Bonneweg Platz finden und könne bei Erfolg, in Esch/Alzette eingesetzt werden. In jedem dieser Fälle sei für die Finanzierung eine erneute Zusammenarbeit mit der Crowdfunding-Plattform Gingo nicht auszuschließen.



