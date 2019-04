Besonders im Norden Luxemburgs ist am Dienstagabend mit böigem Wind zu rechnen.

Starkwind am Dienstagabend

(mth) - Am Dienstagabend soll es stürmisch werden: laut dem staatlichen Wetterdienst Meteolux ist zwischen 18 und 22 Uhr mit Windböen bis 65 Kilometern pro Stunde zu rechnen. Besonders im extremen Norden des Landes soll der gegen 18 Uhr Wind auffrischen.

65 Kilometer pro Stunde Windgeschwindigkeit entsprechen einer Windstärke von acht Beaufort, was als "stürmischer Wind" bezeichnet wird. Ab dieser Windstärke besteht ein erhöhtes Risiko, dass Äste von Bäumen abbrechen. Es wird daher dringen empfohlen, sich nicht in Parks oder Wäldern aufzuhalten.



Erst am vergangenen 10. März war ein Mann in einem Wald in Imbringen von einem abgebrochenen Baum getroffen und schwer verletzt worden.