Das Wasserwirtschaftsamt sieht eine Hochwassergefahr für die Mosel und ist in Alarmbereitschaft. Meteolux erhöht die Warnstufe auf Orange.

Starkregen

"Alerte orange": Gefahr von Überschwemmungen in Luxemburg

Das Wasserwirtschaftsamt sieht eine Hochwassergefahr für die Mosel und ist in Alarmbereitschaft. Meteolux erhöht die Warnstufe auf Orange.

(jt) - Unwetter sorgen in Luxemburg derzeit für ein Überflutungsrisiko. Die Hochwasservorhersagezentrale wurde in Bereitschaft versetzt, wie das Wasserwirtschaftsamt am Dienstagnachmittag mitteilte.

Die teils intensiven Niederschläge ließen die Pegel aller Flüsse im Laufe des Tags deutlich ansteigen. An kleineren Gewässern kann bereits jetzt Hochwasser auftreten, warnt das Wasserwirtschaftsamt. Gefährdet sind momentan „spezifische Sommeraktivitäten“ entlang der Gewässer sowie Campingplätze, da ufernahe Bereiche überschwemmt werden können.

Am Mittwochmorgen gab der Wetterdienst Meteolux eine Niederschlagswarnung der Stufe Orange („Danger“) heraus, die Niederschlagsmengen könnten ab 12 Uhr mittags 40 bis 60 Liter pro Quadratmeter erreichen.

Warnung für die Mosel

Die Mosel könnte - sollten die Regenfälle andauern - kräftig ansteigen. Die Meldehöhe von 530 cm in Stadtbredimus könnte am Donnerstag überschritten werden. Besonders ab Mittwoch muss mit einem Anstieg des Flusses gerechnet werden. Das Wasserwirtschaftsamt will derzeit noch keine Vorhersage zum möglichen Höchststand abgeben, dieser hänge von den Wassermengen ab, die in den kommenden Stunden niedergehen.

Auch andere Aktivitäten, vor allem Baustellen, seien „auf ihre Sicherheit gegenüber Hochwasser hin zu überprüfen und gegebenenfalls zu räumen“. Dies gelte auch für andere mobile Installationen, die in Überschwemmungsgebieten errichtet wurden.



In den nächsten Tagen ist mit weiteren starken Regenfällen zu rechnen. Eine Überschreitung oder das Erreichen einer Hochwassermeldestufe könnte am Mittwoch oder Donnerstag eintreten, so die Experten.

Der Verkehrsclub ACL warnte am Dienstagnachmittag vor Aquaplaning und riet zu einer vorsichtigen Fahrweise. An einigen Orten befinde sich viel Wasser auf den Straßen. Auf den Autobahnen beträgt die maximal erlaubte Geschwindigkeit derzeit 110 Stundenkilometer.



Mehr Wetter auf unserer Serviceseite



Aktuelle Verkehrsnachrichten

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.