Die Temperaturen in Luxemburg steigen am Wochenende bis an die 10-Grad-Marke – doch bei Regenschauer und kräftigem Wind dürfte eher keine Frühlingsstimmung aufkommen.

Starker Wind und Regen am Wochenende erwartet

(jt) - Nicht sonderlich kalt, aber ziemlich ungemütlich – so lässt sich das Wetter in Luxemburg am kommenden Wochenende wohl am besten beschreiben. Freitagnacht zieht kräftiger bis stürmischer Wind auf, zudem ist mit einigen Regenschauern zu rechnen.

Die stärksten Böen mit 75 km/h erwartet der staatliche Wetterdienst Meteolux am Samstag in der Südhälfte des Landes. Tagsüber bleibt es relativ warm bei sieben bis neun Grad plus, Regen und Wind machen sich jedoch bis in den Abend hinein bemerkbar. Zwischendurch scheint aber auch mal die Sonne.



Widrige Außenbedingungen sollen am Sonntag herrschen: Laut Meteolux-Prognose zeigt sich der Himmel teils stark bewölkt und es soll zu ergiebigen Regenfällen kommen. Erneut weht starker Wind, der bis zu 80 km/h erreichen kann. In der Nacht auf Montag sinken die Temperaturen auf minus 1 bis plus 1 Grad. Das wechselhafte "Schmuddelwetter" soll auch zum Start in die neue Woche anhalten.