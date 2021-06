Viele Menschen sind derzeit von roten Flecken auf der Haut betroffen, die entsetzlich jucken. Mückenstiche sind es diesmal nicht.

Starker Juckreiz

Die Grasmilbe überfällt Luxemburg und die Region

Tom RÜDELL Viele Menschen sind derzeit von roten Flecken auf der Haut betroffen, die entsetzlich jucken. Mückenstiche sind es diesmal nicht.

Eine wirkliche Plage hat derzeit Luxemburg und die angrenzenden Regionen befallen: Zahlreiche Menschen, Kinder wie Erwachsene, entdecken kleine rote Pünktchen auf ihrem Körper, die entsetzlich jucken. Der erste Reflex: Die Stechmücken sind wirklich schlimm dieses Jahr. Doch was aussieht wie Mückenstiche sind in Wirklichkeit oft Bisse der Grasmilbe. Und sie unterscheiden sich von den üblichen Quaddeln, die Stechmücken beim Blutsaugen auslösen: Milbenbisse sind kleiner, schwellen nicht so stark an - dafür ist der Juckreiz noch um einiges stärker und hält vor allem länger an.

Doch was sind das eigentlich für Tiere, die dafür verantwortlich sind? Grasmilben sind winzige Spinnentiere. Offiziell heißen sie, etwas irreführend, Herbstmilbe, Herbstgrasmilbe oder Erntemilbe. Das, was Mensch und Tier, aber auch Haustiere derzeit so quält, sind die Larven der Grasmilbe. Sie sind orange oder rot gefärbt und mit bloßem Auge kaum erkennbar - nur 0,2 bis 0,3 Millimeter groß. Sie schlüpfen aus im Boden abgelegten Eiern und nutzen warme, sonnige Witterung für ihren Weg zur Nahrung: Die Milben klettern auf Grashalme und lassen sich von dort auf ihren Wirt fallen - idealerweise Vögel und Mäuse, aber auch Hunde und Katzen oder eben Menschen.

Lang anhaltender, starker Juckreiz

Einmal dort angelangt, beißen sie die Haut auf, bevorzugt an Stellen mit wenig Widerstand, also an Knöcheln, Kniekehlen oder in der Leiste, und injizieren ihren Speichel in die Wunde, damit sich Gewebe löst und Zellsaft bzw. Lymphe austreten kann. An dieser Stelle eine wichtige Entwarnung: Das ist nicht gefährlich und überträgt auch keine Krankheiten - auch wenn der Vorgang sehr an Zecken erinnert. Es fließt auch sehr selten Blut.

Aber: Die Milben schaffen viele Bisse in kurzer Zeit - vom Menschen, der nicht ihr bevorzugter Wirt ist, lassen sie sich schon nach wenigen Stunden herabfallen, trotzdem können zum Beispiel Arme und Beine schnell mit roten Punkten übersät sein, die lange extrem jucken - erst nach 10 bis 14 Tagen klingt der Juckreiz ab.

Was hilft?

Zunächst sollte man abklären, ob man es wirklich mit Grasmilben zu tun hat. Deren aktivste Zeit ist von Juli bis September, die frühe Hitzephase Mitte Juni hat in diesem Jahr den Zyklus ein wenig nach vorne verschoben. Die Larven sind fast nur mit der Lupe zu erkennen - ein weißes Blatt Papier auf dem Rasen zieht sie aber an und macht sie sichtbar.

Wer sie aus seinem Garten vertreiben will, sollte den Rasen kurz mähen und feucht halten - ein ergiebiger Regenschauer sorgt bereits für Erleichterung. Gemähten Grasschnitt sollte man nicht im eigenen Garten lagern, sondern separat entsorgen, damit nicht alles von vorne los geht. Barfuß oder in kurzer Kleidung durch die Wiese laufen ist tabu. Wer im Garten gearbeitet hat, sollte sich direkt danach abduschen.

Nicht kratzen

Wenn es zu spät ist: Gegen den Juckreiz helfen kühlende Gels oder in schlimmeren Fällen Cortisonsalben und Antihistaminika aus der Apotheke. Als Hausmittel gilt Zitronensaft. Auch wenns schwer fällt: Kratzen sollte man wie bei Mückenstichen vermeiden, um keine Sekundärinfektion zu provozieren.

