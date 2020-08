Der nationale Wetterdienst hat eine Starkwindwarnung der Stufe Gelb herausgegeben. Bereits am Mittwochmorgen wurden einige Straßen durch weggeblasene Gegenstände blockiert.

Starke Winde führen zu Verkehrsbehinderungen

Der nationale Wetterdienst hat eine Starkwindwarnung der Stufe Gelb herausgegeben. Bereits am Mittwochmorgen wurden einige Straßen durch weggeblasene Gegenstände blockiert.

(SC) - Durch die starken Winde, die auch am Morgen noch wehten, sind in der Nacht einige Bäume umgefallen, die zeitweise Straßen blockieren. Unter anderem war der Verkehr durch weg- und umgewehte Gegenstände auf der N10 zwischen Wasserbillig und Moersdorf, auf der N31 zwischen Oberkorn und Beles, auf dem CR176 zwischen Lasauvage und Differdingen und auf dem CR325 zwischen Drauffelt und Clerf behindert. Sämtliche Verkehrsbehinderung sind inzwischen allerdings wieder geräumt.

Auf dem CR231 in Howald lag am frühen Mittwochmorgen auf der Höhe des Kreisels am Supermarkt Cactus in Richtung der A3 ein Baustellengerüst auf der Straße. Auch dieses Hindernis ist mittlerweile geräumt, genau so wie die Leitkegel, die Auf der A13 in Richtung Petingen weggeblasen worden waren und die zeitweilig die rechte Spur blockierten.

Wie der nationale Wetterdienst Météolux meldet, soll es auch am Mittwoch weiterhin windig bleiben. Zwischen 9 Uhr und 18 Uhr hat der Wetterdienst für das ganze Land eine Starkwindwarnung der Stufe Gelb herausgegeben - Windböen können bis zu 75 Kilometer pro Stunde erreichen.

Weitere Verkehrsinformationen finden Sie auf unserer Infoservice-Seite.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.