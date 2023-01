An diesem Wochenende gilt eine dreifache Wetterwarnung. Die Hochwasservorhersagezentrale erwartet ein zwei-jähriges Hochwasser.

Meteolux warnt

Starke Regenfälle, Windböen und eine Hochwasserwarnung

Die Wetterdienste warnt: Der Himmel bleibt tief bewölkt. Ein Tief über den britischen Inseln sorgt in Luxemburg für Dauerregen. Bis Sonntag beträgt die Niederschlagswahrscheinlichkeit 100 Prozent. Insbesondere im Westen und Südwesten des Landes kann es heftig regnen. Hier gilt bis Sonntag, 07 Uhr, eine Warnung vor starken Regenfällen.

Die Warnung vor stürmischen Windböen gilt bis Sonntag, 04 Uhr, dies für das ganze Land. Die Windgeschwindigkeiten können Spitzen erreichen von 65 bis 70 Kilometer in der Stunde.

Zwei-jähriges Hochwasser wird erwartet

Das Wasserwirtschaftsamt weist darauf hin, dass die meteorologische Situation auf eine mögliche Überschwemmungsgefahr hindeute. Von Samstag 17 Uhr bis um 12 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag gilt für den Süden des Landes eine Hochwasserwarnung. Es kann lokal zu Überschwemmungen kommen.

Die Hochwasservorhersagezentrale Luxemburg (HVZ) erwartet an der Alzette und an den Nebengewässern, die „Cote de préalerte“ in der Nacht auf Sonntag. Ein Erreichen der „Cote d’alerte“ sei unwahrscheinlich. An der Untersauer wird der Höchststand in Diekirch (440-460 cm) und Bollendorf (350-370 cm) am Sonntagnachmittag erwartet. Es ist mit einem zwei-jährigen Hochwasser zu rechnen.

