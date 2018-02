(na) - In Differdingen gab es am Freitagmorgen einen Großeinsatz der Feuerwehr. Ein freistehendes Wohnhaus in der Rue Roosevelt war in Brand geraten. Mehrere Feuerwehrwagen waren vor Ort und es gab eine starke Rauchentwicklung. Die Anwohner wurden daher aufgefordert, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Am Freitagmorgen gegen 8.30 Uhr ging bei der Feuerwehr in Differdingen der Notruf ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Brandort waren alle Bewohner des Hauses bereits auf der Straße versammelt. Zwei Personen wurden vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert. Sie seien aber nicht verletzt worden, so die Feuerwehr.

Der Differdinger Bürgermeister Roberto Traversini veröffentlichte auf Facebook spektakuläre Bilder, auf denen die Flammen meterhoch aus dem Gebäude schlagen.

Die Brandursache ist bisher unklar. Die Feuerwehr hatte über den Hinterhof einen guten Zugang zur Brandstelle. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Nachmittag. Das Stadtzentrum von Differdingen war für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Ab 14.30 Uhr wurden die Straßen wieder für den Verkehr freigegeben.