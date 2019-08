Am Freitagnachmittag brauen sich über dem Großherzogtum Gewitter zusammen. Um 13.30 Uhr hat Meteolux die Warnstufe von gelb auf orange erhöht.

Starke Gewitter im Anzug: Meteolux erhöht Warnstufe

Am Freitagnachmittag brauen sich über dem Großherzogtum Gewitter zusammen. Um 13.30 Uhr hat Meteolux die Warnstufe von gelb auf orange erhöht.

(jt/str) - Über Luxemburg könnten am Freitagnachmittag starke Gewitter niedergehen. Der staatliche Wetterdienst Meteolux hatte vorsorglich die gelbe Warnstufe ("Danger potentiel") aktiviert. Um 13.30 Uhr wurde diese aber auf die Stufe Orange ("Danger") erhöht.

Zwischen 17 und 21 Uhr sind im ganzen Land starke Gewitter, verbunden mit Hagel, beträchtlichen Regenmengen und sehr starkem Windstößen möglich, so die Meteorologen vom Findel.

Die Temperaturen erreichen am Freitag in der Südhälfte des Landes wieder um die 30 Grad. In der Nacht auf Samstag beruhigt sich das Wetter wieder. Am Samstag erwarten die Menschen in Luxemburg trockene Verhältnisse bei Tageshöchsttemperaturen zwischen 22 und 24 Grad. Der Wind weht teils kräftig mit Spitzen von bis zu 60 km/h. Am Sonntag präsentiert sich der Himmel stark bewölkt, am Abend ist auch Regen möglich.

