Am Dienstag ist es soweit: An der Remicher Esplanade wird die umstrittene neue Gare routière eröffnet – mit Verspätung und nur zum Teil. Auch die Inbetriebnahme anderer neuer Einrichtungen verzögert sich ein weiteres Mal. Unterdessen wird im Rathaus an den Weichen für die touristische Zukunft der Stadt geschraubt.

Lokales 4 Min.

Stapellauf mit Verspätung

Fernand MORBACH Am Dienstag ist es soweit: An der Remicher Esplanade wird die umstrittene neue Gare routière eröffnet – mit Verspätung und nur zum Teil. Auch die Inbetriebnahme anderer neuer Einrichtungen verzögert sich ein weiteres Mal. Unterdessen wird im Rathaus an den Weichen für die touristische Zukunft der Stadt geschraubt.

Drei große Container, ein Holzhäuschen, prall gefüllte Mülltüten, Hinweistafeln auf Schiffsausflüge: Auch in der ersten Juli-Woche zeigt sich die Remicher Esplanade wie so oft nicht von ihrer schönsten Seite. Das aber soll sich nun ändern: Am Dienstag wird mit etwas Verspätung die modernisierte und vergrößerte „Gare routière“ eröffnet. Allerdings wird nur das Erdgeschoss in Betrieb gehen, das Obergeschoss kommt erst später an die Reihe, ein genauer Termin steht laut Bürgermeister Jacques Sitz (DP) noch nicht fest ...

Als Abonnent des Luxemburger Wort (Komplett- oder Digital-Abo) können Sie direkt auf alle Inhalte von Wort+ zugreifen. Sofort weiterlesen Senden Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.